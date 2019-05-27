MS nedir? MS belirtileri nelerdir? MS hastalığı neden olur?

Emes Hastalığı diğer adıyla Multiple Skleroz, önemli bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır.

MS'İN SEBEP OLDUĞU GÖRME BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ NEDİR?

Optik nevrit, günler ya da aylar süren genelde tek taraflı görme bozukluğuna yol açan bir rahatsızlıktır. Nadiren de olsa körlüğe de yol açabilir. Onu önemli yapan şey, yıllar içinde MS’e dönüşebilme riskidir. Tedavisinde kortizon temel seçenektir. Ancak asla ağızdan alınmamalıdır. Mutlaka, damardan verilen tipi tercih edilmelidir. Aksi halde, MS olma riskini artırır.

MS ATAKLARI İÇİN ÖNLEM ALINABİLİR Mİ?

Düzenli yaşam, uygun beslenme, stresi azaltma ve iyi uyku; MS atak sıklığı üzerinde olumlu etkiler gösterebilir. En önemli atak azaltıcı yöntem, uygun tedaviye bağlı kalmaktır. Ancak hâlihazırda, MS ataklarını tam olarak engelleyen bir yöntem yoktur.

BELDEN SIVI ALINMADAN MS TANISI KONULABİLİR Mİ?

Beyin omurilik sıvısı, berrak bir sıvı olup beyin ve omurilik boyunca dolaşmakta ve beynin beslenmesi sağlanmaktadır. Bu sıvının belden bir iğne ile girilip az miktarda alınması yoluyla, MS hastalığında en korkulan tanı yöntemi uygulanmış olur. Aslında korkulacak bir yanı yoktur. Bir uzman tarafından yapılıp kurallara uyulduğunda kan alma işleminden pek de farklı değildir. Ancak, yüzde yüz MS tanısı koydurmaz. Tanısal doğruluğu yüzde 90’lara yakın olsa da hastalığın erken dönmelerinde ya da nadiren bir grup MS hastasında sonuçlar negatif çıkar. Bu yüzden, özel durumlar dışında bu testin yapılmasını istemeyen hastaları zorlamaya gerek yoktur. Diğer yöntemlerle de, MS tanısı konulabilir.