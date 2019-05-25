MSI, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Oyun Odaklı Monitör Markası Oldu

Saygın araştırma firması WitsView tarafından 21 Mayıs 2019’da yayınlanan verilere göre firma, tüm monitör pazarının yüzde 60’ını oluşturan kavisli oyuncu monitörleri pazarında en yüksek büyüme hızına yalnızca 2 yıl içinde ulaştı.

Firma, monitörlere yeni özellikler kazandırmanın yanı sıra oyunculara optimum deneyimi sunmak için Gaming monitörlerinin yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. MSI, bazı monitörlerine dahil ettiği özel mikrodenetleyici (MCU) sayesinde masaüstü ile etkin olarak iletişim kurabilen monitörler yarattı. Ayrıca GameSense ve güçlü Gaming OSD unsurları saysinde MSI, pazardaki trendin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

MSI ayrıca Gaming monitörlerindeki kulaklık asma aparatı, fare kablosu tutucu ve kamera standı gibi bileşenlerle Twitch, YouTube ve D-Live gibi platformların yayıncılarına hitap ediyor.

Bol ödüllü

MSI, oyuncu monitörleri geliştirme konusundaki kararlılığı ile birçok uluslararası ödülün sahibi oldu. Bunlar arasında CES ödülleri, Taiwan Excellence Silver Ödülleri, En İyi Seçim ödülleri, iF Tasarım ödülleri, Eurogamer ve IGN En iyi eSpor Gaming Monitor ödülü de var. Tek bir monitör modeli için 7 ödül birden alarak büyük bir başarıya imza attı.