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MSI, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Oyun Odaklı Monitör Markası Oldu

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TEKNOLOJİ  | 25.05.2019 07:54 | Son Güncelleme

MSI, oyuncu monitörlerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki başarısı ile göz dolduruyor.

MSI, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Oyun Odaklı Monitör Markası Oldu

Saygın araştırma firması WitsView tarafından 21 Mayıs 2019’da yayınlanan verilere göre firma, tüm monitör pazarının yüzde 60’ını oluşturan kavisli oyuncu monitörleri pazarında en yüksek büyüme hızına yalnızca 2 yıl içinde ulaştı.

Firma, monitörlere yeni özellikler kazandırmanın yanı sıra oyunculara optimum deneyimi sunmak için Gaming monitörlerinin yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. MSI, bazı monitörlerine dahil ettiği özel mikrodenetleyici (MCU) sayesinde masaüstü ile etkin olarak iletişim kurabilen monitörler yarattı. Ayrıca GameSense ve güçlü Gaming OSD unsurları saysinde MSI, pazardaki trendin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

MSI ayrıca Gaming monitörlerindeki kulaklık asma aparatı, fare kablosu tutucu ve kamera standı gibi bileşenlerle Twitch, YouTube ve D-Live gibi platformların yayıncılarına hitap ediyor.

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Bol ödüllü

MSI, oyuncu monitörleri geliştirme konusundaki kararlılığı ile birçok uluslararası ödülün sahibi oldu. Bunlar arasında CES ödülleri, Taiwan Excellence Silver Ödülleri, En İyi Seçim ödülleri, iF Tasarım ödülleri, Eurogamer ve IGN En iyi eSpor Gaming Monitor ödülü de var. Tek bir monitör modeli için 7 ödül birden alarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu pazarda ağırlığını ortaya koyan MSI, sunacağı yeni ürünlerle de bu trendi sürdürmekte kararlı olduğunu gösteriyor.  Çok yakında büyük panellere sahip oyuncu monitörleri ürün gamına katılacak. Örneğin yeni Optix MPG341CQR modeli, 34” büyük panel, HDR400, 1 ms tepki süresi ve 144 Hz tazeleme oranının yanında GameSense ve yüz tanıma teknolojisi gibi yenilikçi özelliklere sahip.

Firma ayrıca  espor standardı düz panelli oyuncu monitörlerinde de artan bir etkiye sahip. Geçtiğimiz yıl MGA ve ESL One etkinliklerinde 240 Hz tazeleme oranı ve 1 ms tepki süresine sahip Oculux NXG251R monitörler kullanıldı ve bu sayede MSI marka görünürlüğünü de arttırdı. Bu yıl ise yeni ve geliştirilmiş Oculux NXG252R modelinde 0.5 ms gibi çok daha hızlı bir tepki süresi ile geliyor. Yeni çıkan OPTIX MAG271R oyuncu monitörü de 1920 x 1080 çözünürlük, 165 Hz tazeleme oranı ve 1 ms tepki süresiyle piyasaya giriş yapacak. Son olarak bu monitörler MSI’ın özel Gaming OSD uygulamasının sunduğu özellikler sayesinde oyunculara en iyi kullanım deneyimini sunuyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
monitör MSI pc

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