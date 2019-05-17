Mynet Trend

MSI PUBG INVITATIONAL – Tanınmış Yayıncılar Karşı Karşıya

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 17.05.2019 15:04 | Son Güncelleme

Bir seneyi aşkın bir süredir MSIGAMINGTR Twitch kanalı üzerinden ilgi çekici içerikleri, her gün oyuncularla buluşturan MSI Türkiye, kanalın yeni dönemini kutlamak için oyun dünyasından tanıdığınız yayıncılar eşliğinde yapılacak bir PUBG turnuvası düzenliyor. 

MSI PUBG INVITATIONAL – Tanınmış Yayıncılar Karşı Karşıya

17 Mayıs Cuma saat 21:00’da https://www.twitch.tv/MSIGAMINGTR üzerinden yayınlanacak olan PUBG turnuvası toplam 3 etaptan oluşuyor.

Birinci etap ısınma ve eğlence amaçlı. Herkes aynı bölgede toplanacak ve silah kullanmadan, sadece çıplak elle mücadele edilecek. Kazanan kişi piyasada satışı yapılmayan, çok özel bir ödüle sahip olacak.

İkinci etap, 3 turdan oluşacak ve sadece özel davetliler eşliğinde gerçekleşecek. Puan tablosu üzerinden ilk 3’e girenler aşağıdaki ödüllerin sahibi olacak:

MSI GEFORCE RTX 2080 Ti Lightning Z
MSI GEFORCE RTX 2080 Gaming X Trio 8G
MSI GEFORCE RTX 2070 Gaming X 8G

Üçüncü etaba yayıncılar seçtikleri bir takipçisi ile katılacak. Duo squad formatında kurgulanan etapta, izleyiciler sevdikleri yayıncılar ile PUBG oynamanın keyfine varırken dereceye girmeleri halinde unutamayacakları bir ödülün sahibi olacaklar.

MSI GEFORCE RTX 2060 Gaming Z 6G
MSI GEFORCE GTX 1660 Ti Gaming X 6G
MSI GEFORCE GTX 1660 Gaming X 6G

İZLEYENLER DE KAZANIYOR

Yayın sırasında yapılacak çekilişle, izleyicilere de MSI GEFORCE GTX 1660 Ti Gaming X 6G başta olmak üzere anakart, PC Kasası ile birlikte MSI GAMING klavye, mouse, kulaklık, sırt çantası ve Steam kodu gibi ödüller verilecek.

SEVİLEN YAYINCILAR BİR ARADA

Sunumunun Mete “EastergamersTV” Özbey tarafından gerçekleştirileceği bu büyük etkinliğe, WTCN, Jahrein, KendineMüzisyen, Mithrain, Elraenn ve Grimnax ile birlikte yaklaşık 30 Twitch ve Youtube yayıncısı katılıyor.

x

640xauto


PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Exynos imzalı Motorola One Vision tanıtıldı Exynos imzalı Motorola One Vision tanıtıldı
Windows XP için son güncellemeWindows XP için son güncelleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PUBG oyun gaming

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den birçok bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok bölge için sağanak yağış uyarısı

Son dakika: Liselerde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Son dakika: Liselerde yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Yalova'da akılalmaz 'EFT' dolandırıcılığı

Yalova'da akılalmaz 'EFT' dolandırıcılığı

Öğretmenleri ilgilendiren haber!

Öğretmenleri ilgilendiren haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metro Exodus’a iki yeni bölüm geliyor

Metro Exodus’a iki yeni bölüm geliyor

The Dalaran Heist'in ilk iki bölümü yayınlandı

The Dalaran Heist'in ilk iki bölümü yayınlandı

Exynos imzalı Motorola One Vision tanıtıldı

Exynos imzalı Motorola One Vision tanıtıldı

Windows XP için son güncelleme

Windows XP için son güncelleme

Steam Link App Store’da yeniden yayınlandı

Steam Link App Store’da yeniden yayınlandı

iOS 12.4 Beta 1 güncellemesi hangi yeni özellik için çıktı?

iOS 12.4 Beta 1 güncellemesi hangi yeni özellik için çıktı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.