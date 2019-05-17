MSI PUBG INVITATIONAL – Tanınmış Yayıncılar Karşı Karşıya

17 Mayıs Cuma saat 21:00’da https://www.twitch.tv/MSIGAMINGTR üzerinden yayınlanacak olan PUBG turnuvası toplam 3 etaptan oluşuyor.

Birinci etap ısınma ve eğlence amaçlı. Herkes aynı bölgede toplanacak ve silah kullanmadan, sadece çıplak elle mücadele edilecek. Kazanan kişi piyasada satışı yapılmayan, çok özel bir ödüle sahip olacak.

İkinci etap, 3 turdan oluşacak ve sadece özel davetliler eşliğinde gerçekleşecek. Puan tablosu üzerinden ilk 3’e girenler aşağıdaki ödüllerin sahibi olacak:

MSI GEFORCE RTX 2080 Ti Lightning Z

MSI GEFORCE RTX 2080 Gaming X Trio 8G

MSI GEFORCE RTX 2070 Gaming X 8G

Üçüncü etaba yayıncılar seçtikleri bir takipçisi ile katılacak. Duo squad formatında kurgulanan etapta, izleyiciler sevdikleri yayıncılar ile PUBG oynamanın keyfine varırken dereceye girmeleri halinde unutamayacakları bir ödülün sahibi olacaklar.

MSI GEFORCE RTX 2060 Gaming Z 6G

MSI GEFORCE GTX 1660 Ti Gaming X 6G

MSI GEFORCE GTX 1660 Gaming X 6G

İZLEYENLER DE KAZANIYOR

Yayın sırasında yapılacak çekilişle, izleyicilere de MSI GEFORCE GTX 1660 Ti Gaming X 6G başta olmak üzere anakart, PC Kasası ile birlikte MSI GAMING klavye, mouse, kulaklık, sırt çantası ve Steam kodu gibi ödüller verilecek.