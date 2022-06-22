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MSÜ Kara Harp Okulu taban puanları ne 2022? İşte 2022 MSÜ Kara Harp Okulu taban puanları

22.06.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ taban puanları geçtiğimiz gün yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Merakla beklenen duyuru geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı PERTEM'den yapıldı. Tercih sonuçları ile taban puanları böylelikle netlik kazanmış oldu. Peki 2022 MSÜ Kara Harp Okulu taban puanları nedir? Milli Savunma Üniveritesi'ne ilişkin merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2022 MSÜ Kara Harp Okulu taban puanları...

MSÜ Kara Harp Okulu taban puanları ne 2022? İşte 2022 MSÜ Kara Harp Okulu taban puanları

MSÜ taban puanları 20 Haziran 2022 Pazartesi günü belli oldu. MSÜ tercih sonuçları Milli Savunma Bakanlığı PERTEM ekranında görüntülenebiliyor. Peki 2022 MSÜ Kara Harp Okulu taban puanları nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde. İşte 2022 MSÜ Kara Harp Okulu taban puanları...

MSÜ KARA HARP OKULU TABAN PUANLARI

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

MSÜ 2022

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:

MSÜ 2022

ASTSUBAY MYO VE BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI:

MSÜ 2022

MSÜ SONUÇLARI BELLİ OLDU

MSÜ tercih sonuçları açıklandı. 16 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardından adaylar tercih sonuçları için beklemeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da açıklanan MSÜ tercih sonuçları bu yıl 20 Haziran tarihinde erişime açıldı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden öğrenilebilecek.

Tercih sonuçlarını öğrenciler MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.

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