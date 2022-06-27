MSÜ seçim tarihleri ne zaman? 2022 MSÜ taban puanları nedir?

MSÜ seçim tarihleri ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Personel Temin Daire Başkanlığı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşaması tarihleri ile taban puanlara yapılan yazılı açıklamada yer verildi. Peki 2022 MSÜ taban puanları nedir? İşte MSÜ taban puanları...

MSÜ SEÇİM TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

MSÜ öğrenci alımına ilişkin mülakatlara dair yayımlanan duyuruda beklenen tarihler de verildi. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup,

a. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,

b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecektir.

c. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:

ASTSUBAY MYO VE BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI:

2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

KHO, DHO, SG Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

KHO Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

KHO Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

KHO, DHO, SG Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

KHO Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

Bando Astsubay MYO Adayları:

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar): En yüksek puan türü taban puanı: 139,04660

Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan): En yüksek puan türü taban puanı: 240,12756

