EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. MSÜ seçim tarihleri ne zaman? 2022 MSÜ taban puanları nedir?

MSÜ seçim tarihleri ne zaman? 2022 MSÜ taban puanları nedir?

27.06.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercih sonuçları, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü Milli Savunma Bakanlığı PERTEM'de erişime açıldı. Yapılan açıklama sonrası 2022 askeri öğrenci temini açıklamasında bahsedilen fiziki yeterlilik testine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki MSÜ seçim tarihleri ne zaman? 2022 MSÜ taban puanları nedir? Detaylar haberimizde...

MSÜ seçim tarihleri ne zaman? 2022 MSÜ taban puanları nedir?

MSÜ seçim tarihleri ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Personel Temin Daire Başkanlığı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşaması tarihleri ile taban puanlara yapılan yazılı açıklamada yer verildi. Peki 2022 MSÜ taban puanları nedir? İşte MSÜ taban puanları...

MSÜ SEÇİM TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

MSÜ öğrenci alımına ilişkin mülakatlara dair yayımlanan duyuruda beklenen tarihler de verildi. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup,
a. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,
b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecektir.
c. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

MSÜ 2022

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:

MSÜ 2022

ASTSUBAY MYO VE BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI:

MSÜ 2022

2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

KHO, DHO, SG Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

KHO Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

KHO Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

KHO, DHO, SG Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

KHO Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

Bando Astsubay MYO Adayları:

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar): En yüksek puan türü taban puanı: 139,04660

Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan): En yüksek puan türü taban puanı: 240,12756

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen atamalarıyla ilgili tarih verdiÖğretmen atamalarıyla ilgili tarih verdi
2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
AYT'de kaç net kaç puan getirir? AYT'de kaç net kaç puan getirir?
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Üniversitesi Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmen atamalarıyla ilgili tarih verdi

Öğretmen atamalarıyla ilgili tarih verdi

2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

AYT'de kaç net kaç puan getirir?

AYT'de kaç net kaç puan getirir?

İlginizi Çekebilir

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.