MSÜ sınav sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda son durum…

Milli Savunma Üniversitesi’ne öğrenci seçme işlemlerinin ilk adımı olan sınav 7 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Sınavın hemen ardından ise ÖSYM, soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımlamıştı. Adaylar bu soru kitapçığı ile kendilerini ölçme şansına erişmiş olsalar bile önemli olan ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar.

MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları 26 Nisan Cuma günü açıklanacak. Açıklamanın sabah saatlerinde yaklaşık olarak 10:30 civarında yapılması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçları online olarak öğrenecekler. Bunun dışında sınava girenlere herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Bu nedenle sınava girenlerin sonuçlarını kendileri takip etmeleri gerekiyor. Adayların her birinin farklı alanlarda puan hesaplaması yapılacak. Puan hesaplamasının yapılabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinden en az 0.5 puan alma şartı var. Bunu geçemeyenlerin ise puan hesaplamaları yapılmayacak. Sınavlarda doğru ve yanlış verilen cevaplar birbirini etkileyecek. Doğru cevaplardan yanlış verilen cevapların dörtte biri çıkartılacak. Puan türleri ise şu şekilde;