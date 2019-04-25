MSÜ sınav sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda son durum…

Milli Savunma Üniversitesi’ne öğrenci seçme işlemlerinin ilk adımı olan sınav 7 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Sınavın hemen ardından ise ÖSYM, soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımlamıştı. Adaylar bu soru kitapçığı ile kendilerini ölçme şansına erişmiş olsalar bile önemli olan ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar.
MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.
MSÜ sınav sonuçları 26 Nisan Cuma günü açıklanacak. Açıklamanın sabah saatlerinde yaklaşık olarak 10:30 civarında yapılması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçları online olarak öğrenecekler. Bunun dışında sınava girenlere herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Bu nedenle sınava girenlerin sonuçlarını kendileri takip etmeleri gerekiyor. Adayların her birinin farklı alanlarda puan hesaplaması yapılacak. Puan hesaplamasının yapılabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinden en az 0.5 puan alma şartı var. Bunu geçemeyenlerin ise puan hesaplamaları yapılmayacak. Sınavlarda doğru ve yanlış verilen cevaplar birbirini etkileyecek. Doğru cevaplardan yanlış verilen cevapların dörtte biri çıkartılacak. Puan türleri ise şu şekilde;
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları tercih aşaması bekliyor. Tercihler 29 Nisan-19 Mayıs arasında yapılacak. Bu sınavdan sonra bir başka sınava daha girilecek. YKS-2019-TYT oturumu 15 Haziran’da, YKS-2019-AYT oturumu ise 16 Haziran’da yapılacak. Bütün sınav aşamalarını başarı ile geçen adaylar ise fiziki değerlendirmeye girecekler. Milli Savunma Üniversitesi öğrencisi olabilmek için adayların belirlenen şartları taşımaları gerekecek. Milli Savunma Üniversitesi’ne kabul edilebilmek için gerekli şartlardan bir başkası da yaş sınırını aşmamış olmak. Harp Okullarına başvuru yapacak olanların en fazla 20, Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru yapacakların ise en fazla 21 yaşında olmaları gerekiyor. Kadın adaylar ise sadece Harp Okullarına başvuru yapabilecekler.
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