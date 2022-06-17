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MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022? İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı!

17.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sonuçları açıklandı mı 2022? 27 Mart tarihinde Milli Savunma Üniversitesi tarafından düzenlenen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrası sınava katılım sağlayan kişiler internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Adaylar internette 'MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?', 'tercih sonucu sorgulama ekranı' gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022? İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ sonuçları açıklandı mı 2022? Sınava giren askeri öğrenci adayları, konu ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. 27 Mart tarihinde gerçekleşen MSÜ sınavının ardından adaylar şimdi de tercih sonuçları için açıklama yapılmasını bekliyor. MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 16 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardından adaylar tercih sonuçları için beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da açıklanan MSÜ tercih sonuçları bu yıl 17 Haziran tarihinde erişime açılacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak. Tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz öğrenciler MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulama yapabilecek.

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