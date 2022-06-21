MSÜ tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir 2022? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir 2022? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın yerleştirme süreci geçtiğimiz gün sona erdi. Adaylar arama motorlarında MSÜ tercih sonuçları ile ilgili sorgulama yapmaya devam ediyor. İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR 2022?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden öğrenilebilecek.

Tercih sonuçlarını öğrenciler MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

MSÜ 2022 YILI HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR:

ASTSUBAY MYO VE BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI:

MSÜ 2022 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

MSÜ kayıt için getirilmesi istenen belgeler şu şekildedir:

Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya. Sınav Çağrı Belgesi. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir) Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu; Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi; Şehit / Gazi Belgesi; Terhis Belgesi;

Yapılan açıklamada adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri belişrtilmiştir.

MSÜ 2022 HARP OKULU SEÇMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

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İşte MSB'den MSÜ 2022 askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyerleri ile ilgili yapılan açıklama:

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