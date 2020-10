MTÜ’de ’Kariyer ve Marka’ sohbetleri

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) düzenlenen “Kariyer ve Marka Sohbetinde” Cumhurbaşkanı Danışmanı Ziraat Mühendisi İbrahim Sönmez tarafından “Ülkemizde Peyzaj ve Süs Bitkilerinin Geleceği” konulu konferans verildi.

Üniversitenin Uzaktan eğitim Sistemi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan konferansın açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yeni başlayan 2020-2021 akademik yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yıl 5 fakülte ve 9 meslek yüksekokulu ile eğitim ve akademik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bu yıl ilklerle eğitim yılına başladıklarını ifade eden Karabulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl model alan değil, model olan üniversite düşüncemizin hayat bulduğu, karşılık aldığı bir yılımız. Üniversitemiz kurulurken lisans olarak sadece 1 fakültemiz, Ziraat Fakültesi ve 2 bölümü vardı. 80 lisans öğrenci kontenjanımız bulunuyordu. Bu yıl, ikinci yılımızda, faal olan 5 fakültemiz var ve bağlı 16 bölümümüz bulunuyor. Yeni 4 fakültemiz ve 14 bölümümüz bu yıl ilk öğrencilerini aldılar. Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu yıl eğitim ve akademik faaliyetlerine başlıyorlar. Geçen yıl kayıt yaptıran lisans öğrenci sayımız 80’dı, bu yıl 550. Geçen yıl ön lisans için kayıt yaptıran öğrenci sayımız bindi, bu yıl bin 400 civarında. Geçen yıl lisans ve önlisansta uluslararası öğrencimiz yoktu, bu yıl 362 yabancı öğrenci üniversitemize kayıt yaptırma hakkı elde etti. İlçelerdeki meslek yüksekokullarımızda uluslararası öğrencilerimiz bulunuyor. Üniversitemizin kuruluşunu sağlayan ve iki yılda her aşamasını takip ederek tensip ve takdirleri ile destek sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Yine üniversitemizin kuruluşundan bugüne tüm aşamalarda desteğini, katkılarını ve ilgisini her zaman veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK Üyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Yaşayacağınız dünyayı kurmak için eğitiminize odaklanın”

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin uzaktan eğitim faaliyetlerini kendi kurumsal yazılım ve sistemi yürüten bir üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilere ise şu mesajı verdi:

"Sevgili gençler, Sizler bizim yaşadığımız bugünler için değil yaşayacağınız dünyayı kurmak için eğitiminize odaklanın. Eğer bizim yaşadığımız dünya için hayallerinizi odaklanırsanız asla ileri gidemezsiniz. Bizlerde sizleri kendi yaşadığımız dünya için değil, sizlerin yaşayacağı dünya için hazırlayacağız. Sevgili gençler şunu asla unutmayın; eğitim ve araştırma hayat boyu sürmesi gereken bir eylemdir. Kendinizi sadece mesleğin ilk aşaması için hazırlamamız artık yeterli değildir. Yeteneklerini, mesleki yetkinliklerini ve verimliliklerini sürekli geliştirenlerin kazandığı ve bir adım önde olduğu bir dönemdeyiz.”

“İklim açısından dünyada Türkiye gibi ikinci bir ülke yoktur.”

“Ülkemizde Peyzaj ve Süs Bitkilerinin Geleceği” konulu konferans veren Cumhurbaşkanı Danışmanı Ziraat Mühendisi İbrahim Sönmez ise Malatya’nın iklimsel olarak çok güzel bir değere sahip olduğunu ifade ederek, "Tabii biz bunu nasıl lehimize çevirebiliriz buna bakmamız lazım. Dünyada ve Türkiye’de örnekler var. Malatya’nın doğal örtüsü, florası ve faunası çok zengin. Dünya iklimsel anlamda 11 bölgeden oluşuyor. Bunun anlamı bizim tabirimizle söyleyeyim soğukluk ve sıcaklık olarak geçiyor. Cenab-ı Allah dünyada bize öyle bir ülke bahşetmiş ki ikinci bir ülke yok. Bu 11 bölgenin 7 tanesi bizim ülkemizde, Türkiye’mizde, Anadolu’muzda var, turistik bölgeleri saydığımız zaman artı eksi demektir 9 bölge yapar. Bize en yakın dört olan ülkeler var. Ama ne gariptir ki dünyanın bu ticari sektörünü, üretim sektörünü, gerçek reel sektörü yöneten tek bölge olan Hollanda. Şimdi bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum, şundan dolayı söylüyorum, var olan değerimizi kullanamıyorsak o bizim değildir arkadaşlar. Onun bir anlamı olmuyor, önemli olan var olan değerimizi bakalım en iyi şekilde nasıl kullanmamız gerekiyor. Var olan güçlerimizi, renklerimiz pozitifle birleştireceğiz. Yani olumsuz tarafları atacağız, birbirimizin başarını tartışarak daha iyi noktaya nasıl getiririz onu konuşacağız. Ben bunu yapacağımıza inanıyorum. Çünkü o zaman gücümüz çok daha fazla olacak, çok daha başarılı olacağız" ifadelerini kaydetti.

“Bizde başka ülkelerin Batısında bulunuyoruz”

Su kaynaklarının 2050 yılında güvenlik görevlilerince korunacağı bir duruma gelineceğini belirten Sönmez, su kaynaklarının her alanda planlı ve tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı.

Sönmez, “Çocuklar daha okulda iken kazanmayı, başarmayı ve ortaya bir sonuç olarak eser koyduğu zaman kendisine olan özgüven daha çok artar. Çocuklarımız araştırmacı ve geliştirmeci olarak yetiştirmeliyiz. Bazı ülkeler bizim batımızda, bizde bazı ülkelerin batısında olduğumuzu unutmamalıyız. Bunu bir artı olarak görmeliyiz. Bizim Batısında olduğumuz ülkelerin bizim teknolojimize daha çok ihtiyaçları var" dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, konferansın anısına Cumhurbaşkanı Danışmanı Ziraat Mühendisi İbrahim Sönmez’e tablo, kayısı ve saksıda çiçek hediye etti.