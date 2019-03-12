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Muammer Ketenci'den Hatice açıklaması! 'Hatice'yi podyuma çıkardığım için pişmanım'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 12.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımları ve kalçası hakkındaki yorumlarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hatice, bu kez defilede olay yarattı. Hatice'yi defilesinde podyuma çıkaran modacı Muammer Ketenci, magazin gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili konuştu.

Şarkıcı Hatice, önceki gün sahneye çıktığı defilede transparan elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösterdi. Defilenin sahibi modacı Muammer Ketenci, bugün telefonla bağlandığı canlı yayında defilesinde sahneye çıkan Hatice'ye sitem etti.

"HATİCE'NİN BU HAREKETİ YAPACAĞINI BİLMİYORDUM"

Ünlü modacı Muammer Ketenci, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Hatice'nin kendi defilesinde kalçalarını göstermesine sitem eden Ketenci, şöyle konuştu: "Benim baş mankenim İpek Tanrıyar'dı. Hatice'nin bu hareketi yapacağını bilmiyordum. Ben sadece giydirip çıkarıyorum insanlar gündeme gelmek için her şeyi yapıyorlar.

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"KAFAMDAN VURULDUM"

O hareketi yaptığını sonradan gördüm. Benim sosyal medyama bakanlar Hatice'nin paylaşıma çiçek gönderip harikasın demişler orada kafamdan vuruldum hepsini burada mahvettim. Böyle bir harekete siz nasıl harikasınız dersiniz dedim.

"HATİCE'Yİ KAÇ KERE İKAZ ETTİM"

Provaya geldiğinde Hatice'yi ikaz ettim kaç kere çünkü transparan bir elbiseydi. Elbiseler oynanıldığı anda Hatice'nin neler yapacağını biliyorsunuz o zıpır bir kız. Oda bana 'Muharrem Sen merak etme' dedi. Bunu gördükten sonra kafamdan vurulmuşa döndüm. Hatice bunu yapmak istiyorsa ne kadar söylesem de dinlemeyeceğini bilmem lazımdı.

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"HATİCE'Yİ PODYUMA ÇIKARDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Hatice'ye niye böyle yaptığını sordum. "Ben de podyumda ne yaptığımı bilemedim" dedi. böyle olaylar olduğu için pişmanım. Dünden beri insanlar Hatice'nin giydiği elbiseyle fotoğraf çektirmeye geliyor. Elbiseyi Hatice'ye vereceğim çıktığı programlarda giysin."

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hatice muammer ketenci 2. Sayfa defile kalçasını açtı açıklama

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