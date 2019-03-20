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Muammer Ketenci ve Hatice arasında sular durulmuyor! Ağlama krizine girdi

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ÜNLÜLER  | 20.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

Muammer Ketenci'nin defilesinde kalçasını açarak tepki çeken ve modacıyla birbirine giren Hatice, verdiği röportajda ağlama krizine girdi ve isyan etti. Hatice'ye model Tuğçe Aral destek oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, geçtiğimzi günlerde bir defilede podyuma çıkmış ve kalçasını göstererek olay yaratmıştı.

Hatice hakkında iki dava açılırken, Hatice'yi podyuma çıkaran Muarrem Ketenci de "bu hareketi yapacağından haberim yoktu" demişti. Hatice ise, "Ketenci'nin haberi vardı" sözleriyle polemiği sürdürdü.

Dün 2. Sayfa'nın haber müdürüne röportaj veren Hatice, annesi hakkında kötü yorumlar yapıldığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

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BİR ANNEYE KÜFÜR EDİYORSUNUZ...

Hatice, başta Muammer Ketenci olmak üzere kendisini eleştirenlere şöyle seslendi:

"Provalarda ben bu hareketi yapacağımı söyledim. Muammer kendine gel. Artık kıvırıyorsun. Sen de kaymağını yiyiyorsun ben de... Kaç yaşında adamsın. 'Benim Hatice'ye ihtiyacım yoktu' diyorsun, beni neden defilende çıkarıyorsun? Hatice 'yıktın ortalığı' dedi. Sizin ananız, bacınız yok mu? Yatağın içinde dört döndüm. Bu ülke neler neler gördü. Bir ben açtığım için mi bu kadar ağır geldi size. Güzel bir iş oldu sende ekmeğini yedin bende.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Annesine hakkında kötü yorumlar yapıldığını söyleyen Hatice, gözyaşlarına hakim olamayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Benim anneme ana avrat küfür ettiler. Bir anneye küfür ediyorsunuz. Ben mesajları okuyunca yatağın içinde dört döndüm. Bir ben açtığım için mi ağır geldi size bu hareketi yaptığım için ben ve ailem namussuz ve şerefsiz mi olduk. Annem benimle konuşmuyor, bana yemek yediği tepsisini bile vermiyor.

Bizim halkımız ne zaman bu kadar kötü oldu. Ben kocasız bir kadınım. Benim annemin de kocası yok. Vermek istediğim sadece bir mesajdı. Siz anca benim popoma hesap açarsınız. Ahlaksız dediğiniz videoları izlersiniz ama ahlaksız ben olurum."

"HATİCE TÜRK FİLMİ ÇEVİRMİŞ"

Hatice'nin açıklamalarından sonra programa telefonla bağlanan Muammer Ketenci, şöyle konuştu:

"Hatice 70'lerin Türk filmini çevirmiş. 'Ben bir mesaj vermek istedim' diyor. Evet açacağını söyledi ama ben onu ikaz ettim. Yanına da bir yandaş almış. Onun dışında da artık konuşmak istemiyorum. Senin üstün ne başın ne ki üzerinden reklam yapayım. Hatice'ye kimse inanmasın. Ben Muammer Ketenci'yim sen eskilerden kalmış bir Haticesin."


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Anahtar Kelimeler:
Muammer Ketenci ve Hatice hatice Şarkıcı Hatice

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Haticenin annesi kızının instagramda paylaştığı tanga bikinili resimlerini hiç görmedi galiba.şimdi mi geldi aklına tepki göstermek..
Danışıklı dövüş. Tamam artık yeterince rezilliği sergilediniz gündeme geldiniz. Edep ya hu edep. Allah sizi ıslah etsin
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