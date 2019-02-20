Mynet Trend

Muayene için geldiği hastanede temizlik yaptı

sesamos sesamos
YAŞAM  | 20.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde diş muayenesi için hastaneye giden Sıdıka Yalçın (60), sıra beklerken "Burası pis" diyerek eline geçirdiği fırça ile hastane koridorunu süpürdü. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Dilek Baş, "Bizim hastanemiz tertemiz, çiçek gibi. 18 temizlik personelimiz var" dedi.

Olay, öğle saatlerinde İznik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Diş muayenesi için hastaneye gelen Sıdıka Yalçın, poliklinik katında sıra beklerken bir anda kapı arkasında bulunan fırçayı eline alarak hastane koridorunu süpürmeye başladı. Bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Videoyu kaydeden kadın, Yalçın’a "Sen buraya temizliğe mi geldin? Buraya temizliğe değil muayene olmaya geldin. Temizlik için hastane personeli var, bu işi onların yapması lazım, bu iş size düşmez" derken, Sıdıka Yalçın ise, "Benim içimden geliyor. Ben evde de temizlik yapıyorum buranın da temizliğini yaparım bir şey olmaz" diye yanıt veriyor.

Diş polikliniğinde görevli bir kadın ise Yalçın'a müdahale ederek süpürgeyi elinden aldı.

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Dilek Baş, "Bizim hastanemiz tertemiz, çiçek gibi. 18 temizlik personelimiz var" dedi.

(DHA)

Evde kahve demlemenin püf noktaları


PARTNER'Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm''Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm'
Komşusunun iç çamaşırlarını çaldı, 'Aşk kurbanı oldum' dediKomşusunun iç çamaşırlarını çaldı, 'Aşk kurbanı oldum' dedi
Esra Erol'da tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan an!Esra Erol'da tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan an!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa iznik Sıdıka Yalçın muayene temizlik

En Çok Okunan Trend Haberler

Parasına kıyamayan iş adamının karısını katlettiler!

Parasına kıyamayan iş adamının karısını katlettiler!

Üzerinden araba geçtikçe değerlenen halılar

Üzerinden araba geçtikçe değerlenen halılar

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi

Zirveden inmiyor! Hop oturup hop kaldıran anlar

Zirveden inmiyor! Hop oturup hop kaldıran anlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
yalancılar.Hastahaneleri pislik götürüyor
Teyze yanlış hastaneye gitmiş.Psikologlar Devlet Hastanelerinde.Özel hastanelerde de var.Bunlardan sonuç alamazsa Bakırköy'ü deneyebilir.Ama Bakırköy'e kalmadan çözülür diye düşünüyorum.
O zaman personeliniz işini adam gibi yapmıyor!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusunun iç çamaşırlarını çaldı, 'Aşk kurbanı oldum' dedi

Komşusunun iç çamaşırlarını çaldı, 'Aşk kurbanı oldum' dedi

Esra Erol'da tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan an!

Esra Erol'da tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan an!

Kayseri'de ele geçirilmişti! Hz. İsa'nın resmedildiği tarihi eserle ilgili yeni gelişme

Kayseri'de ele geçirilmişti! Yeni gelişme...

Sansar köylüleri şaşırttı! Alışılmadık olay

Alışılmadık olay! Bu görüntü köylüleri şaşırttı

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü siyasete atıldı! İşte partisi

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü siyasete atıldı! İşte partisi

'Süper Ay' Türkiye'den böyle gözlendi

Kartpostallık görüntüler... 2019'da bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.