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Muayene olurken çizgi film izliyorlar

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SAĞLIK  | 12.01.2019 15:51 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümünde muayene olurken çizgi film izleyen çocuklar hastane korkularını yeniyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Kula, "Muayenelerimiz artık daha huzurlu, çocuklar ağlamıyorlar ve buradan mutlu ayrılıyorlar" dedi.

Muayene olurken çizgi film izliyorlar

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümünde, çocuklar muayene olurken çizgi film izliyor. Yaklaşık bir yıldır Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümünde gerçekleştirilen uygulamayla, çocukların hastaneye gelirken ve muayene olurken yaşadıkları korkunun azaltılarak, rahat bir şekilde muayene olmaları amaçlanıyor. Çocukları muayene sırasında eğlendiren ve hastanede olduklarını unutturan uygulamadan aileler de oldukça memnun. Uygulamaya ilişkin açıklamada bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Kula, çocukların ekokardiyografi için ciddi kaygılarla geldiklerini belirterek, "Başlarına ne geleceklerini bilmedikleri için özellikle küçük yaştaki çocuklar korkularını bize engel olacak şekilde ağlayarak yaşıyorlar. Biz de bunun onlar açısından daha iyi bir tecrübe olması için ne yapabiliriz diye düşündük. Önce buraya oyuncaklar koyduk. Oldukça başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

"AĞLAMIYORLAR VE MUTLU AYRILIYORLAR"

"Daha iyi ne yapabiliriz düşüncesini ve işin içine çocuk hekimi olmanın verdiği bir tecrübeyi de katınca, onların penceresinden baktığımızda neden olmasın dedik" diyen Kula, şöyle devam etti:

"Onların ilgisini çekecek, istedikleri çizgi filmleri seyrettirebileceğimiz bir televizyon koyalım dedik. Oldukça başarılı oldu. Güzel geri bildirimler aldık. Muayenelerimiz artık daha huzurlu, çocuklar ağlamıyorlar ve buradan mutlu ayrılıyorlar. Hatta muayene sonunda ayrılmak istemeyen çocuklarımız var. Yaklaşık 1 senedir uyguluyoruz bunu. Fikrimizi hastane yönetimimizle paylaştığımızda hiç tereddüt etmeden bizi destekleme kararı aldılar. Bölüm başkanımız Prof. Dr. Sedef Tunaoğlu da çok büyük destek gösterdi."

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"KAMU KURUMLARI İÇERİSİNDE BU UYGULAMA BİR İLK"

Şu anda iki ekokardiyoloji odasında tavanda televizyon uygulamasıyla çocuklara hizmet verildiğini kaydeden Kula, "Bildiğim kadarıyla kamu kurumları içerisinde bu uygulama bir ilk. Özel kurumları bilmiyorum. Buna benzeyen bir takım uygulamaları hekim arkadaşlarım hastalarına ultrasonografik, ekokardiyografik görüntülerinin gösterilmesi şeklinde uygulamalar var fakat çocukların kaygılarının giderilmesine yönelik olarak onları mutlu etmek adına bir çaba şeklinde bildiğim kadarıyla bu uygulama bir ilk. Poliklinik binamızda iki tane daha odamız var. Oraya da benzer platformu yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR AYRI BİR YERE SAHİP"

Kula, "Her zaman hastalarımızın hayatlarının penceresinden bakabilmeliyiz ve onların hastanelerdeki tecrübelerini hatıralarında daha mutlu kalacak şekilde hizmetlerimizi yapılandırmalıyız. Özellikle çocuk hekimi olarak benim açımdan çocuklar çok ayrı bir yere sahip. Onlarla empati kurup onların gözüyle baktığım zaman onlar da mutlu oluyor ben de mutlu oluyorum" açıklamasında bulundu.

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"AĞLAMADAN RAHAT BİR ŞEKİLDE MUAYENE OLABİLİYORLAR"

Kızı muayene olan Faruk Höçük isimli baba, "Çok güzel bir uygulama. Çocuklar ağlamadan rahat bir şekilde muayene olabiliyorlar. Kızım küçükken sorun çıkarıyordu ama yavaş yavaş büyüğü için alışıyor. Bu uygulama sayesinde hastaneyi daha çok sevecek diye düşünüyoruz" dedi.

Muayene olan Cemre Höçük isimli çocuk ise, muayene sırasında çizgi film izlediğini ve uygulamanın hoşuna gittiğini belirtti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gazi Üniversitesi muayene

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