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Muazzez Ersoy: Sayın reisimiz Erdoğan bir dünya lideri

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
ÜNLÜLER  | 25.11.2018 16:58 | Son Güncelleme

Başarılı olmanın nefret getirdiğini söyleyen sanatçı Muazzez Ersoy, "Halbuki bükemediği bileği öpmeleri gerekiyor. Ama onu bile yapmayı kendilerine yediremiyorlar. Sayın başkanımız, sayın reisimiz Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Görmek istemeyenler görmeyebilir belki ama kör olmayan herkes görür" diye konuştu

Muazzez Ersoy: Sayın reisimiz Erdoğan bir dünya lideri

A Haber'e açıklamalarda bulunan şarkıcı Muazzez Ersoy, "Avrupa'dan daha öndeyiz ama bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Sıkıntıları, zor günleri hep birlikte göğüsledik, hâlâ da göğüslüyoruz" ifadesini kullandı.

'ÜLKEMİZ ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLAR BİTMEDİ, BİTMİYOR'

Ersoy, "Başarılı olmak nefret getiriyor. Dik durmak kızgınlık, öfke getiriyor. Neden? Halbuki bükemediği bileği öpmeleri gerekiyor. Ama onu bile yapmayı kendilerine yediremiyorlar. Belki insanlar farkına yeni varıyor olabilir sayın başkanımız, sayın reisimiz Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Görmek istemeyenler görmeyebilir belki ama kör olmayan herkes görür" diye konuştu.

15 Temmuz darbe gecesi Bodrum'da olduğunu söyleyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın telefon aracılığıyla bağlantısını gördüm. Milletimi, herkesi sokağa ve meydanlara çağırıyorum dediğini duydum. Ondan sonra sokağa fırladık. Ne asker vardı, ne polis, gayet normaldi. Asırlardan beri bazı güçler bizlerle hep uğraştı. Amaçları zaten belli. O zaman kimse bir şey anlayamıyordu ama şimdi her şey açık açık veriliyor. Beyefendi halkıyla her şeyi paylaşıyor. Artık insanlar bilinçli. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar bitmedi, bitmiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Muazzez Ersoy Muazzez Ersoy erdoğan

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