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  4. Muazzez Ersoy uzun süre dua edip pastayı kesti! 180 bin Euro değerinde hediye

Muazzez Ersoy uzun süre dua edip pastayı kesti! 180 bin Euro değerinde hediye

11.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Muazzez Ersoy yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Pastayı kesmeden önce uzun uzun dua eden Ersoy'un kolundaki saatin değeri dikkat çekti. Ünlü şarkıcıya hediye edildiği söylenen saat tam 180 bin Euro değerinde.

Muazzez Ersoy uzun süre dua edip pastayı kesti! 180 bin Euro değerinde hediye

Muazzez Ersoy, yeni yaşına Bodrum'da girdi. Ailesi, yakın dostları ve sanatçı Gökhan Sezen'le birlikte Bodrum Kumbahçe'deki Artemis Otel'in deniz kıyısında akşam yemeğinde buluşan usta yorumcunun doğum günü pastasını kesmeden önce uzun uzun dua etmesi dikkat çekti.

Gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Ersoy, kimseyi kırmadan şarkılara Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti.

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180 BİN EURO'LUK ROLEX

Muazzez Ersoy'un kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı Rolex saati dikkat çekerken, ısrarlara rağmen Ersoy saatin kimin hediyesi olduğunu söylemedi. Özel yapım Rolex saatin değerinin 180 bin Euro olduğu öğrenildi. (Snob Magazin)

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Muazzez Ersoy
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