Mücendra pilavı nasıl yapılır? Mücendra pilavı malzemeleri neler?

Mücendra pilavının nasıl yapıldığı ve malzemelerinin neler olduğu merak konusu oldu. Yeşil mercimekle yapılan bu yemek gemici pilavı olarak da anılıyor. Üzerinde karamelize soğanla susam kavurup dökülüyor. Ayrıca soğuk meze olarak da tüketilebilir. İşte mücendra pilavı tarifi!

MÜCENDRA PİLAVI MALZEMELERİ

Bir bardak yeşil mercimek

1 tane orta boy kuru soğan

Bir bardak pirinç

Üç bardak su

Ayçiçek yağı

MÜCENDRA PİLAVI NASIL YAPILIR?

Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Ardından mercimekleri ayıklayıp yıkayın ve yumuşayana dek haşlayın. Bu esnada bir tavada ayçiçek yağını kızdırın ve soğanlar pembe rengini alana kadar kızartın. Kızarmış soğanı haşlanmış mercimeğin üzerine ekleyin. Sonrasında ayıklayın ve temizledikten sonra yıkanan pirinci, 3 bardak suyu ekleyin. Üzerini kapatın ve normal pilav gibi pişirin. Afiyet olsun...

