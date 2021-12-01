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Mücendra pilavı nasıl yapılır? Mücendra pilavı malzemeleri neler?

01.12.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mücendra pilavı Kıbrıs mutfağının en bilinen tarifleri arasında yer alıyor. Kıbrıs sofralarında sık sık görülen bu tarifi hazırlamak için bir bardak yeşil mercimek, 1 tane orta boy kuru soğan, bir bardak pirinç gibi malzemeler gerekiyor. İşte mücendra pilavı tarifi!

Mücendra pilavı nasıl yapılır? Mücendra pilavı malzemeleri neler?

Mücendra pilavının nasıl yapıldığı ve malzemelerinin neler olduğu merak konusu oldu. Yeşil mercimekle yapılan bu yemek gemici pilavı olarak da anılıyor. Üzerinde karamelize soğanla susam kavurup dökülüyor. Ayrıca soğuk meze olarak da tüketilebilir. İşte mücendra pilavı tarifi!

MÜCENDRA PİLAVI MALZEMELERİ

  • Bir bardak yeşil mercimek
  • 1 tane orta boy kuru soğan
  • Bir bardak pirinç
  • Üç bardak su
  • Ayçiçek yağı

MÜCENDRA PİLAVI NASIL YAPILIR?

Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Ardından mercimekleri ayıklayıp yıkayın ve yumuşayana dek haşlayın. Bu esnada bir tavada ayçiçek yağını kızdırın ve soğanlar pembe rengini alana kadar kızartın. Kızarmış soğanı haşlanmış mercimeğin üzerine ekleyin. Sonrasında ayıklayın ve temizledikten sonra yıkanan pirinci, 3 bardak suyu ekleyin. Üzerini kapatın ve normal pilav gibi pişirin. Afiyet olsun...

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