Mucize Aşk nerede ve ne zaman çekildi? Mucize Aşk filmini oyuncuları ve karakterleri…

Duygu yüklü konusu ile izleyen herkesi hüzünlendiren Mucize Aşk filminde Mızgin ile Aziz’in hikâyesi anlatılıyor. Köylerinde yaşadıkları zorluklardan yorularak batıya yerleşen Mızgin ve Aziz’in hayatı, ‘’Mucize Aşk’’ı doğuruyor…
2019 yılında vizyona giren Mucize Aşk filmi, İzmir’in Foça ilçesi ve Kars’ta çekildi. Foça’nın Yenifoça mahallesinde büyük bölümleri çekilen Mucize Aşk’ın bazı sahneleri ilçe merkezinde yer alan Marsilya Meydanı’nda çekildi…
Mucize Aşk filminde, doğunun bir dağ köyünde yaşamını sürdüren engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in hayat hikâyesi anlatılıyor. Aziz’in babası, bir gün Mızgin’in babasının canını kurtarıyor. Mızgin’in babası da Aziz’in babasının bekâr bir erkek oğlu olduğunu öğrenince, ‘’Kızımı oğluma verdim’’ diye söz veriyor. Aziz’in babası, oğlunun ne kadar engelli olduğunu söylese de adam, sözüncen vazgeçmiyor ve kızını, engelli Aziz’le evlendiriyor.
Evlendikten sonra köylerinde yaşadıkları sorunlardan yılan Aziz ile Mızgin, köylerindeki öğretmenin yardımıyla tüm hayatlarını geride bırakarak, batıda bir kasabaya yerleşiyor. Gittikleri kasabada hayat Aziz ve Mızgin için hiç de kolay olmaz. Önyargılı ve kötü insanlarlarla karşılaşan Aziz ile Mızgin, kendi başlarına hayatta tutunmayı başarırlar.
Deliler gibi âşık olduğu karısı Mızgin için engellerinden ve kusurlarından kurtulmak için büyük çaba sarf eden Aziz, Mahir öğretmenin ve sinemacı Bahattin’in yardımıyla mucizeleri teker teker gerçekleştirir.
Biran Damla Yılmaz - Mizgin
Mert Turak Rolü - Aziz
Nazmi Kırık - Semsettin
Ayda Aksel
Erdal Özyağcılar - Bahattin
Fikret Kuşkan - Mahir
Sinan Çalışkanoğlu - Elvis Ali
Şenay Gürler Rolü - Cemile
Melis Sezen - Beren
Mahsun Kırmızıgül - Bozat
Deniz Oral - Hasan
Levent Sülün - Akşit
Deniz Özerman - Çiçek
Sera Tokdemir - Şükran
Suna Selen - Sema
Meray Ülgen - Hasan
Metin Yıldız - Nevzat
Erol Aksoy - Yaşar
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