Mucize Aşk nerede ve ne zaman çekildi? Mucize Aşk filmini oyuncuları ve karakterleri…

Duygu yüklü konusu ile izleyen herkesi hüzünlendiren Mucize Aşk filminde Mızgin ile Aziz’in hikâyesi anlatılıyor. Köylerinde yaşadıkları zorluklardan yorularak batıya yerleşen Mızgin ve Aziz’in hayatı, ‘’Mucize Aşk’’ı doğuruyor…

MUCİZE AŞK NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2019 yılında vizyona giren Mucize Aşk filmi, İzmir’in Foça ilçesi ve Kars’ta çekildi. Foça’nın Yenifoça mahallesinde büyük bölümleri çekilen Mucize Aşk’ın bazı sahneleri ilçe merkezinde yer alan Marsilya Meydanı’nda çekildi…

MUCİZE AŞK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mucize Aşk filminde, doğunun bir dağ köyünde yaşamını sürdüren engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in hayat hikâyesi anlatılıyor. Aziz’in babası, bir gün Mızgin’in babasının canını kurtarıyor. Mızgin’in babası da Aziz’in babasının bekâr bir erkek oğlu olduğunu öğrenince, ‘’Kızımı oğluma verdim’’ diye söz veriyor. Aziz’in babası, oğlunun ne kadar engelli olduğunu söylese de adam, sözüncen vazgeçmiyor ve kızını, engelli Aziz’le evlendiriyor.

Evlendikten sonra köylerinde yaşadıkları sorunlardan yılan Aziz ile Mızgin, köylerindeki öğretmenin yardımıyla tüm hayatlarını geride bırakarak, batıda bir kasabaya yerleşiyor. Gittikleri kasabada hayat Aziz ve Mızgin için hiç de kolay olmaz. Önyargılı ve kötü insanlarlarla karşılaşan Aziz ile Mızgin, kendi başlarına hayatta tutunmayı başarırlar.

Deliler gibi âşık olduğu karısı Mızgin için engellerinden ve kusurlarından kurtulmak için büyük çaba sarf eden Aziz, Mahir öğretmenin ve sinemacı Bahattin’in yardımıyla mucizeleri teker teker gerçekleştirir.

MUCİZE AŞK OYUNCULARI

Biran Damla Yılmaz - Mizgin

Mert Turak Rolü - Aziz

Nazmi Kırık - Semsettin

Ayda Aksel

Erdal Özyağcılar - Bahattin

Fikret Kuşkan - Mahir

Sinan Çalışkanoğlu - Elvis Ali

Şenay Gürler Rolü - Cemile

Melis Sezen - Beren

Mahsun Kırmızıgül - Bozat

Deniz Oral - Hasan

Levent Sülün - Akşit

Deniz Özerman - Çiçek

Sera Tokdemir - Şükran

Suna Selen - Sema

Meray Ülgen - Hasan

Metin Yıldız - Nevzat

Erol Aksoy - Yaşar



