Mynet Trend

Mucize Doktor 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa aşk acısı çekiyor

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Fox'un reytingleri alt üst eden dizisi Mucize Doktor'un 16. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'yı canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Nazlı başka bir erkekle yemeğe çıkıyor. Ali Vefa ise Nazlı'yı kıskanıyor. Aşk acısı çeken Ali Vefa içini Başhekim Adil'e döküyor. Büyük üzüntü yaşayan Ali yaşadığı bu duruma anlam veremiyor. İşte Mucize Doktor 16. yeni bölüm 2. fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 26 Aralık Perşembe akşamı 16. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Mucize Doktor'un yeni bölümünde Doktor Ali Vefa'nın aşk acısı ve Nazlı'yı kıskanması damga vuracak.

Doktor Nazlı'nın başka biriyle yemeğe çıkacağını öğrenen Ali Vefa büyük üzüntü yaşıyor. Başhekim Adil ile dertleşen Doktor Ali'nin "Canım yanıyor. Birinin başka bir yerde olması, diğerini niye bu kadar üzer ki. Bana ne oluyor?" diye soruyor.

Mucize Doktor_16 (2)

MUCİZE DOKTOR 16. YENİ BÖLÜM KONUSU

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir.

Mucize Doktor_16 (1)

Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.

Mucize Doktor_16 (5)

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM KONUSU

Berhayat Hastanesi’nde iki yenilik vardır. İlki; Kıvılcım’ın hazırlıklarını Beliz’den gizli yürüttüğü bağış gecesinin balosu sonunda gelip çatmıştır. İkincisi; özel bir vakada uzmanlık sunmak için hastaneye gelen Doktor Ela’dır. Ali, yabancı insanların arasına girmekten çekinir ve baloya gelmek istemez. Ama Kıvılcım’ın planı uyarınca Tanju, Ali’yi baloya gelmeye zorlar. Diğer tarafta Doktor Ela ve Ferman tedavisini üstlendikleri vakayla ilgili çabucak fikir ayrılığına düşerler ve aralarında rekabet başlar.

Mucize Doktor_15 (1)

Balo gecesinin hazırlıkları doludizgin sürerken hastane ahalisi geceye birlikte gidebilecekleri birini arar; aşıklar yüzleşir, kimi kalpler kırılır. Ve bütün o karmaşanın tam ortasında Ali, abisinin neşterini kaybeder.

Mucize Doktor_15 (5)

Balo gecesinde gizli bir tehlike onu beklemektedir ve Ali’nin neşteri olmadan bunu atlatması imkansızdır.

Mucize Doktor_15 (6)

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler
Esra Erol'un programında duygusal anlar!Esra Erol'un programında duygusal anlar!
Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan filmden ilk fragman geldiAhmet Kaya’nın hayatını anlatan filmden ilk fragman geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor mucize doktor 16. yeni bölüm fragmanı doktor ali vefa Taner Ölmez mucize doktor fragman

En Çok Okunan Trend Haberler

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı

O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O Ses Türkiye'de herkesi büyüledi! 'Böyle bir ses duymadım!

O Ses Türkiye'de herkesi büyüledi! 'Böyle bir ses duymadım!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esra Erol'un programında duygu dolu anlar! Günlerdir göremediği çocuğuna kavuştu

Esra Erol'un programında duygusal anlar!

İki Gözüm Ahmet filminden ilk fragman yayınlandı

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan filmden ilk fragman geldi

Hadi Gidelim (Onward) filminden Türkçe dublajlı fragman

Disney’in yeni animasyonundan renkli fragman

Chernobyl dizisinde hikayesi anlatılan Lyudmila: HBO, benden izin almadı

Chernobyl dizisinde hikayesi anlatılan Lyudmila: HBO, benden izin almadı

Jennifer Lopez, genç oyuncu Lili Reinhart’a hayatının tavsiyesini vermiş

'Hayatımın tavsiyesini Jennifer Lopez'den aldım'

Guy Ritchie’nin Matthew McConaughey ve Charlie Hunnam’lı The Gentlemen filminden yeni fragman

The Gentlemen'de işler karışıyor! İşte yeni fragman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.