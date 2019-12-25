Mucize Doktor 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa aşk acısı çekiyor

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 26 Aralık Perşembe akşamı 16. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Mucize Doktor'un yeni bölümünde Doktor Ali Vefa'nın aşk acısı ve Nazlı'yı kıskanması damga vuracak.

Doktor Nazlı'nın başka biriyle yemeğe çıkacağını öğrenen Ali Vefa büyük üzüntü yaşıyor. Başhekim Adil ile dertleşen Doktor Ali'nin "Canım yanıyor. Birinin başka bir yerde olması, diğerini niye bu kadar üzer ki. Bana ne oluyor?" diye soruyor.

MUCİZE DOKTOR 16. YENİ BÖLÜM KONUSU

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir.