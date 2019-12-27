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  4. Mucize Doktor 17. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yapımcısı açıkladı

Mucize Doktor 17. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yapımcısı açıkladı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Fox'un reytingleri alt üst eden dizisi Mucize Doktor'un yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Yeni yılla birlikte ekranlara ara verecek olan Mucize Doktor'un yapımcısı Asena Bülbüloğlu diziyle ilgili açıklama yaptı.

Mucize Doktor 17. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yapımcısı açıkladı

Otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın sıra dışı hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor, 2020'in ilk haftasında ekrana ara veriyor. Mucize Doktor'un 17. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını ise dizinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu, sosyal medya hesabından açıkladı. Mucize Doktor'un yeni yıl arası diğer dizilerin aksine sadece bir hafta sürecek.

Yapımcı Asena Bülbüloğlu paylaşımında, "İki hafta değil sadece bir hafta beklemeniz gerekecek. Mucize Doktor 9 Ocak yeni bölüm" notunu yazdı.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Özge Özder, Fırat Altunmeşe, Bihter Dinçel, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Merve Bulut'un paylaştığı Mucize Doktor'un yeni bölümü 9 Ocak 2020 Perşembe akşamı Fox TV'de olacak.

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