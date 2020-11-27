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Mucize Doktor 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'ya ameliyat sırasında büyük şok! Mucize Doktor 39. son bölümde neler oldu?

27.11.2020 02:23 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'ya ameliyat sırasında büyük şok! Mucize Doktor 39. son bölümde neler oldu?

Mucize Doktor dizisi 39. son bölümüyle 26 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 40. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde hastaneye yatırılan ve bağışıklık sistemi olmayan genç kız için herkes seferber oluyor. Doktor Ali Vefa ise yine sıra dışı bir çözüm üreterek gen yenileme tedavisi öneriyor. Ancak ameliyat sırasında ise kötü anlar yaşanıyor. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 26 Kasım Perşembe akşamı 39. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 3 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı. Mucize Doktor'da Berhayat Hastanesi'ne yatırılan 20 yaşında ve bağışıklık sistemi çalışmayan bir hasta karantinaya alınıyor. Genç kızın " Dünyadaki bütün enfeksiyonlar burada. Bağışıklık sistemim yok" sözleri üzerine Ali Vefa gen yenileme tedavisi fikrini ortaya atıyor.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali’yi süratle kaybettiğini hisseden Nazlı, ona son bir teklifte bulunur ve birlikte ilişkilerini kurtarmak için yeni bir yol denemeye karar verirler.

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Diğer taraftan durumu bütün müdahalelere rağmen kötüleşmeye devam eden bir hasta, Ferman’la Ali’yi şaşkına çevirir.

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Yeni bir cerrahi şefi seçmeye zorlanan ve ekipten birinin bir hata yaptığından şüphelenen Tanju, Ferman’ı sıkıştırmaya başlar.

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Bütün bunlar olurken Ali, Nazlı’nın hatırı için kendini hiç olmadığı kadar zorlar.

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Günün sonunda Berhayat Hastanesi’nde kozlar tekrar paylaşılır. Ama hiç kimse tam aradığını bulamayacaktır.

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