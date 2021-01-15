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Mucize Doktor 45. son bölümde sürpriz veda! Mucize Doktor'un Güneş'i Korhan Herduran diziden ayrıldı!

15.01.2021 01:52 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor 45. son bölümde sürpriz veda! Mucize Doktor'un Güneş'i Korhan Herduran diziden ayrıldı!

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor, 14 Ocak Perşembe akşamı 45. son bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide Güneş rolünü canlandıran Korhan Herduran, son bölümle birlikte Mucize Doktor'a veda etti. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Mucize Doktor'un Güneş'i Korhan Herduran "Sevginin, saygının, liyakatin, adaletin esas olduğu sağlıklı bir dünyada yeniden yeni hikayelerle buluşmak dileğiyle" dedi.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 14 Ocak Perşembe akşamı 45. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide ilk bölümden bu yana Güneş karakterini canlandıran Korhan Herduran Mucize Doktor'a veda etti.

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"MUCİZE DOKTOR SERÜVENİN SONUNA GELDİK"

Mucize Doktor'un Güneş'i Korhan Herduran da sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Herduran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Evet bir şekilde geldik Mucize Doktor serüveninin sonuna. İsmi gibi bizi mucizelere tanık eden bir proje oldu. Rol arkadaşlarım dostlarım oldu, birlikte oynamaya can attık, Berhayat Hastanesi’ne birlikte can verdik. Kamera arkasındaki tüm ekip alkışın çoğunu hak ediyor. Kendi adıma hepsini alkışlıyorum. Bizi evlerinize kabul eden siz sevgili seyircilerimize şükranlarımı sunmayı borç bilirim. Bizim işler böyledir birden başlar birden biter bazen. Sevginin, saygının, liyakatin, adaletin esas olduğu sağlıklı bir dünyada yeniden yeni hikayelerle buluşmak dileğiyle. Güneş’imin son sözünün altını çizmek isterim; 'Ben gerçekten inanıyorum. Her şey hepimiz için çok güzel olacak'. Sevgilerimle"

Mucize Doktor'daki rol arkadaşları Sinem Ünsal, Onur Tuna ve Reha Özcan da Korhan Herduran'ın paylaşımına yorum yaptı.

KORHAN

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Berhayat Hastanesi tarihindeki ilk yüz nakli ameliyatına hazırlanmaktadır ve vakanın sonunda hastanede tek bir asistan kalacaktır.

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Ama bu sefer asistanlar hocalarından gizli başka bir yöntem denemeye karar verirler.

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Diğer taraftan Ferman vaka nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın seçimini çoktan yapmıştır.

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Ama bütün dengeleri değiştiren hiç beklenmedik biri Ezo olur.

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Hastaneye gelen ve durumun vahametini gören Ezo, son çare gizemli birini arar.

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