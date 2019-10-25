Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor'da silahlı saldırıda vurulan Ali'ye ne oldu?

Fox TV'nin reytingleri alt üst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 24 Ekim Perşembe akşamı 7. son bölümüyle ekrana geldi. Kore yapımı The Good Doctor uyarlaması olan ve başarısıyla şimdiden 43 ülkeye satılan Mucize Doktor'un 7. son bölümünde, Ali Vefa bu defa hastaneye gelen bir kalp hastası diğeri ise ses tellerinden rahatsız olan iki küçük çocuğun hayatını kurtardı.

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan ve Murat Aygen'nin paylaştığı Mucize Doktor, 8. yeni bölümüyle 31 Ekim Perşembe akşamı Fox TV'de olacak.

MUCİZE DOKTOR 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokar.



