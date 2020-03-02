Mucize Doktor'a flaş transfer! Mucize Doktor'da asistan Damla rolünü kim oynuyor?

Eltilerin Savaşı filmindeki başarılı performansı ile dikkat çeken Merve Dizdar, FOX'un perşembe akşamları yayınlanan fenomen dizisi Mucize Doktor’a transfer oldu.

Merve Dizdar'ın canlandırdığı Damla, Berhayat Hastanesi'nde yeni asistan doktor olarak işe başlıyor. Damla, dişli ve hedefi yüksekler olan bir karakter. Nazlı ile Damla arasında yaşanacaklar da dizide yeni bir dönemin başlayacağını işaret ediyor. İki asistan doktorun karşılıklı hamleleri merakla bekleniyor.



Dizinin 5 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak olan 25.bölümünden itibaren izleyici ile buluşacak Merve Dizdar, ilk fragmanda da kendini gösterdi. Damla ile Nazlı arasında bir sürtüşme başlayacak. Nazlı “Ali’nin incinmesine asla izin vermem” diyerek ültimatom veriyor.

Nazlı ve Damla arasındaki bu mücadele diziye de renk ve heyecan katacak. Ayrıca Beliz ile Kıvılcım arasında da büyük savaş bitecek gibi durmuyor.

