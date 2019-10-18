Mucize Doktor'da Ali aşık olmayı öğreniyor! Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fox TV'nin reytingleri alt üst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 17 Ekim Perşembe akşamı 6. son bölümüyle ekrana geldi. Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.

MUCİZE DOKTOR 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mucize Doktor'un 24 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünde, Ferman ve Ali hastaneye gelen kalp hastası bir çocuğun kritik ameliyatına giriyor. Diğer yandan ise Tanju, Nazlı'nın hastaya yaptığı ve ölümüne neden olan yanlış müdahaleyi öğreniyor. Tanju, Nazlı'ya ceza vermeye hazırlanıyor. Ali'nin ise "Benim dört duygum var. Korkarım, mutlu olurum, üzülürüm, kızarım. Diğerlerini bilmem" sözleri dikkat çekiyor. Nazlı'nın ise "Senin gibi birinin gerçekten var olabildiğine inanamıyorum" sözleri Ali'yi mutlu ediyor.