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Mucize Doktor'da Ali aşık olmayı öğreniyor! Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 18.10.2019 01:39 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un 6. son bölümünde Ali acil servise trafik kazası nedeniyle gelen bir yaralıyı hayata döndürdü. Nazlı'ya olan ilgisini Başhekim Adil'e anlatan Ali karmaşık duygular içine girdi.Savant otizm sendromlu Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde ise Ali, aşk duygusunu öğrenmeye çalışıyor. Diğer yandan ise Tanju, Nazlı'nın yaptığı hatayı öğreniyor. İşte Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı.

Fox TV'nin reytingleri alt üst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 17 Ekim Perşembe akşamı 6. son bölümüyle ekrana geldi. Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.

MUCİZE DOKTOR 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mucize Doktor'un 24 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünde, Ferman ve Ali hastaneye gelen kalp hastası bir çocuğun kritik ameliyatına giriyor. Diğer yandan ise Tanju, Nazlı'nın hastaya yaptığı ve ölümüne neden olan yanlış müdahaleyi öğreniyor. Tanju, Nazlı'ya ceza vermeye hazırlanıyor. Ali'nin ise "Benim dört duygum var. Korkarım, mutlu olurum, üzülürüm, kızarım. Diğerlerini bilmem" sözleri dikkat çekiyor. Nazlı'nın ise "Senin gibi birinin gerçekten var olabildiğine inanamıyorum" sözleri Ali'yi mutlu ediyor.

MUCİZE DOKTOR GENEL KONUSU
Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.


Reha Özcan Taner Ölmez Onur Tuna ve Reha Özcan

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar. Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?

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