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Mucize Doktor'da Ali Vefa bu defa bir çocuğun hayatını kurtarıyor! Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

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SİNEMA TV  | 04.10.2019 01:08 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un son bölümünde Ali, Nazlı'nın Başhekim Adil'le olan konuşmasını yanlış anlayınca insanlara olan güvenini kaybetti. Savant otizm sendromlu Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde ise doktorlar, bu defa bir çocuğun hayatını kurtarmak için uğraşacaklar. Beyninde tümör olan bir çocuğu iyileştirmek için Doktor Ali Vefa yine sıra dışı bir çözüm bulacak. İşte Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı.

Fox TV'nin reytingleri alt üst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 3 Ekim Perşembe akşamı 4. son bölümüyle ekrana geldi. Doktor Ali Vefa, Nazlı'nın kendisine ilgi göstermesinin nedeninin Başhekim Adil olduğunu sanınca herkese küstü. İnsanlara güvenini yitiren Ali Vefa için Nazlı ve diğer hastane personeli bir parti düzenledi. Kendisini iyi hissetmeye başlayan Ali'yi ise Açelya'nın sözleri yıktı. Ali Vefa mekandan koşarak kaçarken, Ferman ve Nazlı ise büyük şok yaşadı.

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MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mucize Doktor'un 10 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Doktor Ferman ve Ali Vefa bu defa beyninde tümör olan bir kız çocuğunun hayata tutunmasını sağlamak için uğraşacak. Çocuğun sağlık durumu kötüye giderken, Ali yine sıra dışı bir çözüm bulacak.

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Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ
Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.

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MUCİZE DOKTOR GENEL KONUSU
Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Reha Özcan Taner Ölmez Onur Tuna ve Reha Özcan

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar. Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?

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