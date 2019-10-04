Mucize Doktor'da Ali Vefa bu defa bir çocuğun hayatını kurtarıyor! Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fox TV'nin reytingleri alt üst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 3 Ekim Perşembe akşamı 4. son bölümüyle ekrana geldi. Doktor Ali Vefa, Nazlı'nın kendisine ilgi göstermesinin nedeninin Başhekim Adil olduğunu sanınca herkese küstü. İnsanlara güvenini yitiren Ali Vefa için Nazlı ve diğer hastane personeli bir parti düzenledi. Kendisini iyi hissetmeye başlayan Ali'yi ise Açelya'nın sözleri yıktı. Ali Vefa mekandan koşarak kaçarken, Ferman ve Nazlı ise büyük şok yaşadı.

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mucize Doktor'un 10 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Doktor Ferman ve Ali Vefa bu defa beyninde tümör olan bir kız çocuğunun hayata tutunmasını sağlamak için uğraşacak. Çocuğun sağlık durumu kötüye giderken, Ali yine sıra dışı bir çözüm bulacak.

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.