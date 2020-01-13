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  4. Mucize Doktor'da Beren Gökyıldız sürprizi! Ali Vefa'nın yeni hastası Betüş oldu! İşte Mucize Doktor 18. yeni bölüm fragmanı!

Mucize Doktor'da Beren Gökyıldız sürprizi! Ali Vefa'nın yeni hastası Betüş oldu! İşte Mucize Doktor 18. yeni bölüm fragmanı!

DİZİ HABERLERİ  | 13.01.2020 02:39 | Son Güncelleme

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, izleyicinin kalbinde taht kuran FOX’un dizisi “Mucize Doktor”a sürpriz bir isim dahil oldu. Mucize Doktor'un 18. yeni bölümünde, Doktor Ali Vefa'nın yeni hastası, Betüş karakteriyle Beren Gökyıldız olacak.

Kızım ve Anne dizilerindeki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Beren Gökyıldız, Mucize Doktor'un 16 Ocak Perşembe yayınlanacak olan 18. bölümde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Gökyıldız; küçükken trafik kazası geçirmiş dolayısıyla ameliyat olması gereken sevimli, yaramaz ve doktorlarla oldukça iyi geçinecek “Betüş” karakterine hayat verecek.

Beren Gökyıldız (1)

Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı “Mucize Doktor”, her Perşembe saat 20.00’de FOX’ta.

Beren Gökyıldız (3)

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.

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