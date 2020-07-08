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Mucize Doktor'da Merve Dizdar gitti Seda Bakan geldi

DİZİ HABERLERİ  | 08.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Taner Ölmez'in başrolünde olduğu Mucize Doktor ekranlara dönmek için hazırlık yapıyor. Diziden ayrılan Merve Dizdar yerine Seda Bakan'ın gelecek olması gündeme bomba gibi düştü.

Mucize Doktor'da Merve Dizdar gitti Seda Bakan geldi

Pandemi süreci ile birlikte sete ara veren Mucize Doktor, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip dizide bayrak değişimi oldu.

Diziden ayrılma kararı alan Merve Dizdar, Çağrı Lostuvalı’nın yöneteceği ‘Çöp Apartmanı’nda rol alacak.

Dizdar, ‘Mucize Doktor’dan ayrılırken yerine sürpriz bir isim getirildi. Seda Bakan, dizinin kadrosuna dahil oldu. Bakan, doktor olarak sevenlerinin karşısına çıkacak.

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Seda Bakan kısa süre önce doğum yapmış ve ekranlara ara vermişti. Behzat Ç. dizisinde Eda karakteri ile akıllara yazılan Seda Bakan, yıllardır başarılı bir kariyer sürdürüyor. Ünlü oyuncu 2019 yılının Ağustos ayında kızı Leyla’yı dünyaya getirdi. O günden bu güne kızının bakımı ile ilgilenen oyuncu, yeniden kariyerine odaklanmaya başladı.

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