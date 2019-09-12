Mucize Doktor dizisi sosyal medyayı salladı! Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Mucize Doktor, 1. bölümüyle 12 Eylül Perşembe akşamı ekrana geldi. Savant otizm sendromlu genç cerrah Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı dizi ilk bölümüyle sosyal medyada tam not aldı.

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

Tıp fakültesini birincilikle bitiren savant otizmli bir deha olan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı hikâye, yaratacağı farkındalıkla otizmli çocuklar için de umut olacak.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Mucize Doktor Twitter'da TT listesinde 1 numara oldu ve günün en fazla konuşulan konuları arasında yer aldı. İşte sosyal medyada Mucize Doktor için yapılan yorumlardan bazıları:

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.



Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.