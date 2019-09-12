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Mucize Doktor dizisi sosyal medyayı salladı! Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.09.2019 22:50 | Son Güncelleme

Savant otizmli genç doktor Ali'nin sıra dışı hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor dizisi ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Fox'un iddialı dizisinde başrol oynayan Taner Ölmez de başarılı oyunculuğuyla takdir topladı. Tohum Otizm Vakfı'nın danışmanlık yaptığı Mucize Doktor'un 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Mucize Doktor oyuncu kadrosu ve konusu.

Fox TV'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Mucize Doktor, 1. bölümüyle 12 Eylül Perşembe akşamı ekrana geldi. Savant otizm sendromlu genç cerrah Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı dizi ilk bölümüyle sosyal medyada tam not aldı.

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

Tıp fakültesini birincilikle bitiren savant otizmli bir deha olan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı hikâye, yaratacağı farkındalıkla otizmli çocuklar için de umut olacak.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Mucize Doktor Twitter'da TT listesinde 1 numara oldu ve günün en fazla konuşulan konuları arasında yer aldı. İşte sosyal medyada Mucize Doktor için yapılan yorumlardan bazıları:

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MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU
Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.
Mucize Doktor Afiş
Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…
Mucize Doktor_1 (1)
Önyargılar kırılabilir mi?

Hayaller gerçek olabilir mi?


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