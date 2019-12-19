Mucize Doktor dizisinde Ela Altındağ fırtınası esti! Doktorlar'ın Ela'sı sosyal medyayı salladı

Fox'un reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un 19 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde Doktor Ela fırtınası esti. Hastaneye yatırılan kalp hastası bir genç kızın ameliyatı için konuk doktor olarak gelen Ela diziye damga vurdu.

Doktorlar dizisindeki Doktor Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, oyunculuğa nokta koymuştu. Ünlü isim konuk oyuncu olarak yer aldığı diziyle yıllar sonra ekranlara geri döndü. Dizide Doktor Ela'nın soyadı ayrıntısı da seyircilerin dikkatini çekti.

Doktor Ela karakteri, Doktorlar dizisinde Kutsi'nin canlandırdığı Levent Atahanlı tarafından düğün günü terk edilmişti.

DOKTOR ELA ALTINDAĞ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bu son bölümü seyredenler Doktor Ela'nın soyadının değişmediğini ve 'Ela Altındağ' olarak hayatına devam ettiğini gördü. Dizide Ela Altındağ detayı da sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasında yer aldı.



İşte sosyal medyadaki Doktor Ela Altındağ paylaşımlarından bazıları:



