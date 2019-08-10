Mucize Doktor dizisinden ilk fragman yayınlandı! Taner Ölmez hangi rolde oynuyor?

Yeni sezonun iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan ve FOX izleyicisiyle buluşacak dizinin çekimleri devam ediyor.

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı “Mucize Doktor”un ilk bölümleri Bilecik’te çekildi. Dizinin yeni bölümlerinin çekimleri ise İstanbul'da yapılacak.

TANER ÖLMEZ DOKTOR ALİ ROLÜNDE

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un başrolünü Taner Ölmez üstleniyor.

3 yıl sonra yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Taner Ölmez, proje ile ilgili heyecanını: “Bu uyarlama televizyon için büyük bir adım olduğu gibi beni de son derece heyecanlandıran bir iş oldu.” diyerek belirtti.

Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da kadrosunda barındıran “Mucize Doktor”, Eylül’de FOX’ta.

