Mucize Doktor dizisine yeni bölümde sürpriz oyuncu!

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen'in paylaştığı Mucize Doktor'un gelecek hafta yayınlanacak olan bölümüne 'Çınarın Gölgesinde', 'Adını Sen Koy', 'Komşular' ve 'Bir Aile Hikayesi' gibi dizilerde rol alan Ali Oğuz Şenol konuk oluyor.

Mucize Doktor, yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM KONUSU

Ferman’ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman’la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju’nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz’le Ali’ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır. Ve bu geç gelen dürüstlüğün Beliz-Ferman ilişkisini kurtarıp kurtarmayacağı belirsiz kalır.



