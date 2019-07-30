Mynet Trend

Mucize Doktor dizisinin çekimleri başladı! Mucize Doktor'un oyuncuları kimler?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 30.07.2019 21:08 | Son Güncelleme

Yeni sezonun iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan ve FOX izleyicisiyle buluşacak olan Mucize Doktor dizisinin çekimleri devam ediyor.

Mucize Doktor dizisinin çekimleri başladı! Mucize Doktor'un oyuncuları kimler?

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı “Mucize Doktor”un çekimleri geçtiğimiz gün Bilecik’te başladı. Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un başrolünü Taner Ölmez üstlenecek.

3 yıl sonra yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Taner Ölmez, proje ile ilgili heyecanını: “Bu uyarlama televizyon için büyük bir adım olduğu gibi beni de son derece heyecanlandıran bir iş oldu.” diyerek belirtti.

Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da kadrosunda barındıran “Mucize Doktor”, Eylül’de FOX’ta.

Özel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlarÖzel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar
Behzat Ç. 2. bölümde Ezhel sürprizi!Behzat Ç. 2. bölümde Ezhel sürprizi!
Baby Driver’ın devam filmi mi geliyor?Baby Driver’ın devam filmi mi geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor mucize doktor konusu mucize doktor oyuncular Fox TV

En Çok Okunan Trend Haberler

Baklavacı kardeşler için flaş karar!

Baklavacı kardeşler için flaş karar!

Markette iğrenç olay! Görüntüleri izleyince sinir krizi geçirdi

Markette iğrenç olay! Görüntüleri izleyince sinir krizi geçirdi

Rasim Ozan Kütahyalı: Tüm gelirimi kaybettim

Rasim Ozan Kütahyalı: Tüm gelirimi kaybettim

Antalya'daki lüks otel korkunç olay!

Antalya'daki lüks otel korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Behzat Ç. 2. bölümde Ezhel sürprizi!

Behzat Ç. hayranlarına sürpriz!

Baby Driver’ın devam filmi mi geliyor?

Baby Driver’ın devam filmi mi geliyor?

Mark Hamill Star Wars deneme çekimini paylaştı

Mark Hamill’den Star Wars nostaljisi

The Racer filminden ilk fotoğraf geldi

The Racer filminden ilk fotoğraf geldi

Wasp Network’ten Penélope Cruz’lu kare

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Wasp Network filminden ilk kare

Kardeşler İzlanda'dan 'En İyi Film' ödülüyle döndü

Kardeşler İzlanda'dan 'En İyi Film' ödülüyle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.