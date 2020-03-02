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Mucize Doktor setinde ne oluyor? Hayal Köseoğlu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 10:31 | Son Güncelleme

Reyting rekortmeni Mucize Doktor dizisinin oyuncusu Hayal Köseoğlu'nun rol arkadaşı Murat Aygen'in paylaşımının altına yazdığı mesaj kafaları karıştırdı. Sette gerilim olduğu iddiası sonrası Hayal Köseoğlu'ndan bir paylaşım daha geldi.

Mucize Doktor setinde ne oluyor? Hayal Köseoğlu paylaştı

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından Murat Aygen instagram sayfasından "İçinde sen olduktan sonra" başlığıyla şu sözü paylaştı: "Kendine olan inancını kaybetmeye başladığını hissettiğinde önce kendi avucunun içine gir, sonra gerçekten kimlerin elini tuttuğunu, kimlerin elini sıktığını düşün. Yeniden başla."

Bu sözün altına Hayal Köseoğlu geçtiğimiz gece "Bu laf sanırım Fırat'la (Altunmeşe) bana... Neyse... Bizi bi sevemedin ya... Hiçbir şey demiyorum" yazdı.

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Köseoğlu'nun bu yanıtı alınganlık olarak düşünüldü ve sette gerilim olduğu iddiasını gündeme getirdi. Hayal Köseoğlu gelen yorumlar üzerine "Şaka yaptım. Şaka şaka... Herkes ciddiye almış. İyi oyunculuk budur. Yazı diliyle bile herkesi inandırdım" açıklamasını yaptı.

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Hayal Köseoğlu daha sonra ise Murat Aygen'le fotoğrafını "Kara mizahım anlaşılmayınca ben" notuyla fotoğraf paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
hayal köseoglu, Murat Aygen,

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