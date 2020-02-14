Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez: Dizi için evrene mesaj yolladım

Oyuncu Taner Ölmez, MediaCat’in Şubat sayısı için etkileyici kareler verdi. Fotoğrafçı Deniz Özgün’ün gerçekleştirdiği çekim “yoksunluk” temasına uygun olarak kurgulandı. Finish’in marka yüzü olan Ölmez, bu kareler aracılığıyla Türkiye’nin karşı karşıya olduğu su tehlikesine karşı güçlü mesajlar verdi.

Ölmez; verdiği röportajda, Mucize Doktor’la buluşma serüvenini, “Ben hayatı akışına bırakarak yaşıyorum, kafamda çok net planlar yok. Mucize Doktor işinin bana gelmesi için evrene mesaj yolladım. En azından şöyle bir çabam oldu, gelen her işe girmedim. Durdum, okudum, bekledim, dinlendim, spor yaptım. Ruhen ve fiziken sağlıklı kalmaya çalıştım. Sonra bir gün telefonum çaldı. Böyle bir iş var dediler. Okudum ve dedim ki, bu işi düşünenden Allah razı olsun. Okuduğum herhangi bir hikâyeden fazlası vardı burada. Sosyal sorumluluk projesi tadında bir şeydi. Olursa çok güzel olur dedim ve çalışmaya başladım. Her şey süreçte gelişti. Bu iş çok izlendi, sonrasında ne yaparım diye bir düşüncem olmadı” diyerek anlattı.