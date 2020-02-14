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Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez: Dizi için evrene mesaj yolladım

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 16:01 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinin sevilen oyuncusu Taner Ölmez, MediaCat’in Şubat kapağı için kamera karşısına geçti. Taner Ölmez yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez: Dizi için evrene mesaj yolladım

Oyuncu Taner Ölmez, MediaCat’in Şubat sayısı için etkileyici kareler verdi. Fotoğrafçı Deniz Özgün’ün gerçekleştirdiği çekim “yoksunluk” temasına uygun olarak kurgulandı. Finish’in marka yüzü olan Ölmez, bu kareler aracılığıyla Türkiye’nin karşı karşıya olduğu su tehlikesine karşı güçlü mesajlar verdi.

Ölmez; verdiği röportajda, Mucize Doktor’la buluşma serüvenini, “Ben hayatı akışına bırakarak yaşıyorum, kafamda çok net planlar yok. Mucize Doktor işinin bana gelmesi için evrene mesaj yolladım. En azından şöyle bir çabam oldu, gelen her işe girmedim. Durdum, okudum, bekledim, dinlendim, spor yaptım. Ruhen ve fiziken sağlıklı kalmaya çalıştım. Sonra bir gün telefonum çaldı. Böyle bir iş var dediler. Okudum ve dedim ki, bu işi düşünenden Allah razı olsun. Okuduğum herhangi bir hikâyeden fazlası vardı burada. Sosyal sorumluluk projesi tadında bir şeydi. Olursa çok güzel olur dedim ve çalışmaya başladım. Her şey süreçte gelişti. Bu iş çok izlendi, sonrasında ne yaparım diye bir düşüncem olmadı” diyerek anlattı.

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Ölmez su ve çevre meselesine dair hassasiyetleriyle ilgili olarak da şöyle konuştu: "Ozon deliniyor, küresel ısınma var, mevsimler birbirine girdi. Bunların hepsini biliyordum elbette ama bu kadar yakından deneyimlememiştim. Suya muhtaçlığımızı, dünyada su savaşları yapıldığını, suyun altından daha değerli olduğunu, birbirlerinin suyunu kesen ülkeler olduğunu biliyordum ama yine de olayın ciddiyetinden bu kadar haberdar değildim. Suyun hikâyesini öğrendim. Önümüzde duran felaketi, bu zamana kadar anlamamışım belki de… Çok büyük bir sorunumuz var. Bu sorunla yüzleştikten sonra da, hayatımda birçok şey değişti."

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Mucize Doktor, taner ölmez,

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