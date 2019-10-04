Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na beğeni yağdı

Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı Müslüm filminde, sanatçının gençliğini oynayarak adını duyuran ve şimdilerde Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez'in kiminle aşk yaşadığını hayranları merak ediyordu...

Mucize Doktor dizisinde Ali karakterini oynayan Taner Ölmez, başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Diziyi büyük bir hayranlıkla izleyenler Taner Ölmez'in güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, birlikte görüntülenmekten de kaçınıyor. Ölmez ve Çeşmioğlu'nun sosyal medyada daha önce birlikte paylaştıkları pozlarına Ölmez'in hayranları yorum ve beğeni yağdırıyor.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Ece Çeşmioğlu ardından, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Ceren karakterine hayat verdikten sonra son olarak "Söz" dizinde oynamıştır.

