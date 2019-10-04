Mynet Trend

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na beğeni yağdı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 04.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisiyle bir anda yıldızı parlayan Taner Ölmez'in uzun bir süredir meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığı gündeme geldi. İki genç oyuncu sosyal medya hesaplarından da birlikte fotoğraflar paylaşıyor.

Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı Müslüm filminde, sanatçının gençliğini oynayarak adını duyuran ve şimdilerde Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez'in kiminle aşk yaşadığını hayranları merak ediyordu...

Mucize Doktor dizisinde Ali karakterini oynayan Taner Ölmez, başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Diziyi büyük bir hayranlıkla izleyenler Taner Ölmez'in güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, birlikte görüntülenmekten de kaçınıyor. Ölmez ve Çeşmioğlu'nun sosyal medyada daha önce birlikte paylaştıkları pozlarına Ölmez'in hayranları yorum ve beğeni yağdırıyor.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Ece Çeşmioğlu ardından, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Ceren karakterine hayat verdikten sonra son olarak "Söz" dizinde oynamıştır.

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
Chloe'den eser kalmadı! Serdar Ortaç gizemli bir kadınla... Chloe'den eser kalmadı! Serdar Ortaç gizemli bir kadınla...
'Gördükçe ağlıyorum! Yasa dışı yollarla...''Gördükçe ağlıyorum! Yasa dışı yollarla...'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu

En Çok Okunan Trend Haberler

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chloe'den eser kalmadı! Serdar Ortaç gizemli bir kadınla...

Chloe'den eser kalmadı! Serdar Ortaç gizemli bir kadınla...

Selena Gomez: Ailem Amerika'ya yasa dışı yollarla geldi

'Gördükçe ağlıyorum! Yasa dışı yollarla...'

Tuba Ünsal'ın yat fotoğrafı beğeni topladı!

Tuba Ünsal'ın yat fotoğrafı beğeni topladı!

Şeyma Subaşı'ndan bikinili mutfak pozu

Bikinisiyle yemek yaptı! Eleştiri yağdı

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktı

Mini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktı

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi

Bu halinden eser kalmadı! İnanılmaz değişim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.