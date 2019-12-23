Mucize Doktor'un Beliz'i mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Fox ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da 'Beliz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hazal Türesan, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, kendine has güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Genç yaşına rağmen geniş bir kitle hayran kitlesi bulunan güzel oyuncu, Instagram'dan paylaştığı kırmızı elbiseli pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sırt dekolteli mini elbisesiyle kusursuz fiziğini ortaya çıkaran Türesan, takipçileri tarafından övgüye boğuldu.

Türesan'ın cesur pozuna, ''İlah mısın silah mı?'', ''O nasıl güzel bir bacak kası!'', ''Çok güzelsin!'' ve ''Allah'ın torpilli kulu maşallah'' gibi bir yığın yorum geldi.

Instagram'da 600 bine yakın takipçisi bulunan Türesan'ın pozlarına rol arkadaşları Hayal Köseoğlu, Özge Özder ve Murat Aygen de sık sık hayranlık belirten yorumlar yapıyor.



