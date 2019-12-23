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Mucize Doktor'un Beliz'i mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinde 'Beliz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hazal Türesan, Instagram'dan paylaştığı kırmızı minili pozuyla kendine hayran bıraktı.

Mucize Doktor'un Beliz'i mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Fox ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da 'Beliz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hazal Türesan, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, kendine has güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

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Genç yaşına rağmen geniş bir kitle hayran kitlesi bulunan güzel oyuncu, Instagram'dan paylaştığı kırmızı elbiseli pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Sırt dekolteli mini elbisesiyle kusursuz fiziğini ortaya çıkaran Türesan, takipçileri tarafından övgüye boğuldu.

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Türesan'ın cesur pozuna, ''İlah mısın silah mı?'', ''O nasıl güzel bir bacak kası!'', ''Çok güzelsin!'' ve ''Allah'ın torpilli kulu maşallah'' gibi bir yığın yorum geldi.

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Instagram'da 600 bine yakın takipçisi bulunan Türesan'ın pozlarına rol arkadaşları Hayal Köseoğlu, Özge Özder ve Murat Aygen de sık sık hayranlık belirten yorumlar yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor Hazal Türesan instagram

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
sonra taciz tecavüz arttı dersiniz tahrik edenin vücudunu sex objesi olarak sunanin hicmi kabahati yok
isterse çırılçıplak dolaşır. cezası varsa devlet verir. salyanı sil pedofili insan seni..
haklısın kardeşim katılıyorum kadınlar sex objesi olarak vücutlarını sunuyor sonra tecavüz edilince ağlıyorlar
@aaaltin gezemez kardeşim gezemez toplumsal etiğe ahlaka aykırı bir durum
Yok.
İTİCİ BİR KADIN...!
yazik cok yazik.yakinda etek kalkar ic camasirla dolasirlar.
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