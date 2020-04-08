Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna yeni imajıyla şaşırttı! "Depresyon yaklaşıyor"

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri iptal edilen Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna günlerini evinde geçiriyor. Çekimlerin iptal olmasını fırsat bilen Onur Tuna imajında radikal bir değişiklik yaptı.
Sakallarını kesip bıyık bırakan ünlü oyuncu, saçlarının ise yanlarını kazıttı.
Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görüntüsünü gözler önüne serdi.
Sakalsız pozunu ilk olarak "Depresyon yaklaşıyor" notuyla paylaşan Tuna ardından sakalsız halini beğenmeyen hayranlarına seslendi. Oyuncu, "Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyene saygılar, kökü bende derler ya" dedi.
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