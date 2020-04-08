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Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna yeni imajıyla şaşırttı! "Depresyon yaklaşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 21:17 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Onur Tuna karantina günlerinde imajını değiştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Onur Tuna sakallarını kesti ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu yeni imajını ise 'Depresyon yaklaşıyor' notuyla paylaştı.

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna yeni imajıyla şaşırttı! "Depresyon yaklaşıyor"

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri iptal edilen Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna günlerini evinde geçiriyor. Çekimlerin iptal olmasını fırsat bilen Onur Tuna imajında radikal bir değişiklik yaptı.

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Sakallarını kesip bıyık bırakan ünlü oyuncu, saçlarının ise yanlarını kazıttı.

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Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görüntüsünü gözler önüne serdi.

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Sakalsız pozunu ilk olarak "Depresyon yaklaşıyor" notuyla paylaşan Tuna ardından sakalsız halini beğenmeyen hayranlarına seslendi. Oyuncu, "Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyene saygılar, kökü bende derler ya" dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tercih kendisinindir
birader sen ne yaptın kendine yazık olmuş
berber boku yedi bak sen adamlaar cezayagacak bide tip gitmiş karizma yerlerde
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