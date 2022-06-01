Mucize Doktor'un Nazlı'sı olarak ün kazandı! Sinem Ünsal'dan korkutan haber

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; FOX'un yeni dizisi Gizli Saklı ile ekrana dönmeye hazırlanan, Demet Akbağ’ın Aydınlıkevler tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü yaşanan trafik kazası ekibi korkuttu.

Oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul’a dönmek için yola çıktı. Gebze yolunda Ünsal ve Ceren’in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda yara ve morluklar olan oyuncunun evine geçtiği öğrenildi. Nisan Ceren’in ise kontrol amaçlı olarak bu geceyi Liv Hospital’da geçireceği öğrenildi.

