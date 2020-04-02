MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor yeni bölüm neden yok? Mucize Doktor 29. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mucize Doktor yeni bölüm neden yok? Mucize Doktor 29. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 02.04.2020 21:01 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinin merakla beklenen 29. yeni bölümü bu hafta Fox TV'de ekrana gelmedi. Mucize Doktor'un yeni bölümü yerine özel bir bölüm ekrana geldi. Peki Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mucize Doktor yeni bölüm neden yok? Mucize Doktor 29. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 2 Nisan Perşembe yayınlanması beklenen 29. yeni bölümü ekrana gelmedi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok dizi gibi çekimleri durdurulan Mucize Doktor'un seti de iptal edildi. 2 Nisan Perşembe akşamı ise özel bir bölümü yayınlandı. Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı belirsizliğini koruyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'yı canlandırdığı Mucize Doktor'un son bölümü izleyenleri duygulandırdı. Son bölümde Ali Vefa ise babası arasındaki duygusal sahnelerin dikkat çekti. Ölüm döşeğinde olan ve hastanede tedavi gören babasıyla yüzleşen Ali Vefa zor anlar yaşadı. Ali'nin hayatını kaybeden babasına son sözleri ise "Seni affettim" oldu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
Kuruluş Osman'da sürpriz ittifak! Kuruluş Osman'da sürpriz ittifak!
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor, mucize doktor neden yok, mucize doktor yeni bölüm ne zaman,

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyeceğiz

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Çapa Tıp Fakültesi'nde gözyaşları sel oldu

Çapa Tıp Fakültesi'nde gözyaşları sel oldu

Acı haber Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş

Acı haber Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tutunamayanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT'den flaş karar! Tutunamayanlar 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Tutunamayanlar için flaş karar!

Kardeş Payı ekrana geri dönüyor! Kardeş Payı tekrar bölümleri ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Sevilen dizi ekranlara geri dönüyor!

Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey ve Balgay anlaştı: İttifakımız hayırlı olsun! Kuruluş Osman 17. son bölüm izle

Kuruluş Osman'da sürpriz ittifak!

Öğretmen yeni bölüm neden yok? Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Öğretmen yeni bölüm ne zaman?

İlker Kaleli'den Öğretmen dizisi paylaşımı: Derslere mecburen ara verdik

Derslere mecburen ara verdik

Alef ne zaman başlıyor? Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi Alef için geri sayım başladı! İşte Alef 1. bölüm fragmanı ve konusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi için geri sayım başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.