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  4. Mucize'nin yıldızı Seda Tosun boşandı! Nikah cüzdanını yırtarak haberi duyurdu: "Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rezilliklere son!"

Mucize'nin yıldızı Seda Tosun boşandı! Nikah cüzdanını yırtarak haberi duyurdu: "Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rezilliklere son!"

15.12.2023 14:10 | Son Güncelleme:
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'Mucize' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun Haziran 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile evlenmişti. Kısa süre önce doğum yapan Tosun evliliğinde mutlu değildi ve boşanma kararı almıştı. Seda Tosun boşandığını nikah cüzdanını yırtarak duyurdu.

Mucize'nin yıldızı Seda Tosun boşandı! Nikah cüzdanını yırtarak haberi duyurdu: "Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rezilliklere son!"

2015 yılında vizyona giren Mucize filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun, Haziran 2022'de ikinci kez nikâh masasına oturarak Taner Ataş ile evlenmişti.

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Tosun geçtiğimiz günlerde "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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'Mucize' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun, Bozo lakaplı sosyal medya fenomeni Taner Ataş'tan boşandı.

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"ÇOK İFTİRAYA MARUZ KALDIM"

Boşanmayı nikah cüzdanını yırtarak duyuran oyuncu, "Ben başardım! Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rencide edilmeye, rezilliklere son! Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım, anlaşmalı boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler" dedi.

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