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SON DAKİKA | Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı! İşte operasyonun görüntüsü

15.12.2023 12:54 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ronay, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan Ronay'ın gözaltına alındığı operasyonun görüntüsü geldi.

SON DAKİKA | Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı! İşte operasyonun görüntüsü

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve Ronay'ın, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi.

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Geçtiğimiz günlerde işlettiği güzellik merkezi kurşunlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, eski kocasının iş yerlerini kurşunlamaya azmettirmekten İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜSÜ

Diğer yandan Ece Ronay'ın gözaltına alındığı operasyonun görüntüsü geldi. (DHA)

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ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur.

İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı. "Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay Youtube’da 831 bin, Instagram’da 1.5 milyon takipçi sayısına sahip.

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