Mücver tarifi: Mücver nasıl yapılır? Videolu anlatımı ile farklı mücver tarifleri

Mücver, ikindi çaylarının tuzlu ikramı, yemeklerin yanında sunulan ekstra tat veya ana yemek ya da meze olabilir. En çok bilineni kabak mücveri olsa bile farklı sebzeler ile yapımı mevcuttur. Bunlar arasında patlıcan, patates, ıspanak, brokoli ve karnabaharı sayabiliriz. Sıcak veya soğuk, her iki şekilde de yenilen mücver, çocukların da severek yediği bir sebze yemeğidir. Mücverde dikkat edilmesi gereken konular; fazla yağ çekmemesi ve lastik bir kıvamı olmaması. Bunun için püf noktaları nedir, mücver nasıl yapılır? Farklı çeşitleri ve videolu anlatımı ile mücver tarifi karşınızda. Mücver tarifi makalemizde başlıca şu konulara değindik. Mücver nedir, nasıl yapılır?

Klasik mücver tarifi

Fırında mücver tarifi

Patlıcanlı, parmesanlı ve birçok farklı mücver tarifleri MÜCVER TARİFİ Mücverin ana malzemesi olarak kabak bilinir. Mücver, ince kıyılmış kabağın un ve yumurta ile bağlanarak köfte büyüklüğünde yağda kızartılarak yapılır. Ilık ve soğuk olarak servis edilen mücverin üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek sunulur. Mücverde esas kabağın un ve yumurta ile bağlanmasıdır. Yani bu şekilde yapılan yemeklere genel olarak mücver denilir. Kullanılan sebzeye göre adı patlıcanlı, patatesli gibi isimlerde olabilir.

Mücverin Amerika kültüründe karşılığına cake denir. Tabii bu bildiğimiz kek veya pasta anlamına gelmez. En çok bilinen türü ise yengeç mücveri (crab cake) ve patates mücveri (potato cake)’dir. Patatesli olan türü Doğu bloku ülkelerinde çok tercih edilmekle birlikte Polonya mutfağında adı latka olarak geçer. Gelelim mücverin yapımına... GEREKLİ MALZEMELER Verilen malzemeler 2 kişilik olup ekleme yapabilirsiniz. 2 adet kabak 1 su bardağı un 2 yumurta 1 çay kaşığı tuz 1 cay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kırmızı pul biber 2 diş sarımsak 1 kase yoğurt 1.5 çay bardağı zeytinyağı MÜCVER NASIL YAPILIR? Mücveri yaparken kabakları ister rendeleyin isterseniz rondo kullanarak kıyın. İlk olarak 2 adet kabağı mutfak robotuna sığacak şekilde doğrayarak sıvı bir kıvam alana kadar yaklaşık 1 dakika çırpın. Sonra un ve yumurtaları güzelce çırpın. Ardından yumurtalı karışıma karabiberi, tuzu ve kırmızı biberi ilave edip yaklaşık 1 dakika daha karıştırın. Hazırladığınız harcın içerisine robotta çekmiş olduğunuz kabakları ekleyin ve tekrar karıştırın. Mücver harcınız hazır.

Isıttığınız tavaya zeytinyağını kızdırın. Ardından hazırlamış olduğunuz karışımı yemek kaşığı yardımıyla tavaya dökün. Çok fazla bekletmeden, yumuşaklığını kaybetmeyecek şekilde arkalı önlü pişirin. SERVİS ÖNERİSİ: Mücverin üzerine sarımsaklı yoğurt ve dereotu ile ekleyerek servis yapabilirsiniz. Mücver harcı içine isterseniz soğan, maydanoz, peynir ve dereotu ekleyebilirsiniz. PÜF NOKTASI Mücverde bağlayıcı olarak kullanılan un ve yumurtanın kullanımı önemlidir. Un ve yumurtanın görevi, kızartma sırasında kabağın dağılmasını önlemektir. Bu üç malzemenin fazla olması nedeniyle farklı sonuçlar olabilir. Un fazla kullanılırsa daha hamurumsu bir yapısı olan mücverin yumurtanın fazla olması ile lastiğimsi olması kaçınılmazdır. Eğer kabak çok ise kızartma esasında dağılması mümkündür. Mücverin süngerimsi bir yapıya sahip olmasını istiyorsanız bazı tariflerde olduğu gibi kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Kabakların rendelendikten sonra suyunun iyice sıkılması ve kızartma için kullanacağınız tavanın yapışmaz olması daha iyi sonuçlar verecektir.

FIRINDA KABAK MÜCVER TARİFİ Mücverin tavada kızartılarak yapılanından farklı olarak fırında mücveri, daha az yağlı olması nedeniyle tercih edilir. Fırında mücver, bir nevi sebzeli börek gibi düşünülebilir. Gerekli malzemeler ile fırında mücver tarifi şöyle; GEREKLİ MALZEMELER • 5 kabak • 4 yumurta • 5-6 adet taze soğan • ½ demet dereotu • ½ demet maydanoz • ½ bardak zeytinyağı • 1 bardak un • 1 çay kaşığı kabartma tozu • 100 gr beyaz peynir • 1 fiske tuz • 1 fiske pul biber • 1 yemek kaşığı çörek otu NASIL YAPILIR? Ilk olarak kabakları soyup rendeleme ile başlıyoruz. Suları sıkılmış rendelenmiş kabakların üzerine taze soğan, dereotu, maydanozu ince ince kıyıyoruz. Peyniri de ezerek üzerine ekliyoruz. Sonra derin bir kap içine yumurtaları kırarak çırpıyoruz. Sonra bunun içine kabak, taze soğan, dereotu, maydanoz, zeytinyağı, un, kabartma tozu, beyaz peynir, tuz ve pul biberi içerisine ilave edin ve karıştırın. Fırına girebilecek tek bir kaba veya dört küçük kabak karışımı dökün. Üzerlerine çörek otu serpin. 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

PATLICANLI MÜCVER TARİFİ GEREKLİ MALZEMELER 3 adet Patlıcan 50-60 gram Beyaz peynir 2 adet Yumurta 5 adet Yeşil soğan 1 tutam Maydanoz 1 tutam Dereotu 3 çorba kaşığı Un 2 su bardağı Sıvıyağ 1 tatlı kaşığı Kuru nane Tuz ve karabiber NASIL YAPILIR? Başlangıçta patlıcanları alacalı olarak soyarak ince ince dilimleyin ve çok küçük küpler şeklinde doğrayıp derin bir kabın içine alın. Patlıcanların üzerine yeşil soğanı ince halkalar şeklinde doğrayarak ekleyin. Bunların üstüne ise maydanoz ve dereotunu iyice kıyın. Bu karışım üzerine un ve yumurtayı kırarak ekleyin. Ve son olarak beyaz peyniri rendeleyin. Ve karabiber, tuz ve naneyi ekleyerek iyice karıştırın. Isıtılan tavanın üzerine sıvıyağ ekleyip kızdırın. Sonra mücver harcından kaşık ile alarak kızgın yağa bırakın. Yanmaması için kontrol ederek iki tarafında pişmesini sağlayın. Mücverlerin fazla yağını alması için pişenleri kağıt havlu üzerine koyun. Püf Noktası Can alıcı noktası, patlıcanların acılığını gidermek için tuzlu suda bekletmek. Sudan çıkardığımız patlıcanların suyunu çıkararak acılığını giderin.