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Mücver tarifi: Mücver nasıl yapılır? Videolu anlatımı ile farklı mücver tarifleri

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 01.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

Mücver, günün her vakti yenilebilen, genellikle kabaktan yapılan sıcak veya soğuk olarak tüketilen bir yiyecektir. Küçük büyük herkesin beğenisini kazanan mücver, kabak dışında patlıcan, karnabahar, brokoli, ıspanak kullanılarak yapılan çeşitleri de vardır. İster fırında yapın ister tavada kızartın mücver, hem aperatif olabilir hem esas yemek olabilir. İşte videolu anlatımı ve püf noktası ile mücver tarifi ve çeşitleri...

Mücver tarifi: Mücver nasıl yapılır? Videolu anlatımı ile farklı mücver tarifleri

Mücver, ikindi çaylarının tuzlu ikramı, yemeklerin yanında sunulan ekstra tat veya ana yemek ya da meze olabilir. En çok bilineni kabak mücveri olsa bile farklı sebzeler ile yapımı mevcuttur. Bunlar arasında patlıcan, patates, ıspanak, brokoli ve karnabaharı sayabiliriz. Sıcak veya soğuk, her iki şekilde de yenilen mücver, çocukların da severek yediği bir sebze yemeğidir. Mücverde dikkat edilmesi gereken konular; fazla yağ çekmemesi ve lastik bir kıvamı olmaması. Bunun için püf noktaları nedir, mücver nasıl yapılır? Farklı çeşitleri ve videolu anlatımı ile mücver tarifi karşınızda. Mücver tarifi makalemizde başlıca şu konulara değindik.

  • Mücver nedir, nasıl yapılır?
  • Klasik mücver tarifi
  • Fırında mücver tarifi
  • Patlıcanlı, parmesanlı ve birçok farklı mücver tarifleri

MÜCVER TARİFİ

Mücverin ana malzemesi olarak kabak bilinir. Mücver, ince kıyılmış kabağın un ve yumurta ile bağlanarak köfte büyüklüğünde yağda kızartılarak yapılır. Ilık ve soğuk olarak servis edilen mücverin üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek sunulur. Mücverde esas kabağın un ve yumurta ile bağlanmasıdır. Yani bu şekilde yapılan yemeklere genel olarak mücver denilir. Kullanılan sebzeye göre adı patlıcanlı, patatesli gibi isimlerde olabilir.

Mücverin Amerika kültüründe karşılığına cake denir. Tabii bu bildiğimiz kek veya pasta anlamına gelmez. En çok bilinen türü ise yengeç mücveri (crab cake) ve patates mücveri (potato cake)’dir. Patatesli olan türü Doğu bloku ülkelerinde çok tercih edilmekle birlikte Polonya mutfağında adı latka olarak geçer. Gelelim mücverin yapımına...

GEREKLİ MALZEMELER

Verilen malzemeler 2 kişilik olup ekleme yapabilirsiniz.

2 adet kabak

1 su bardağı un

2 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 cay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

2 diş sarımsak

1 kase yoğurt

1.5 çay bardağı zeytinyağı

MÜCVER NASIL YAPILIR?

Mücveri yaparken kabakları ister rendeleyin isterseniz rondo kullanarak kıyın. İlk olarak 2 adet kabağı mutfak robotuna sığacak şekilde doğrayarak sıvı bir kıvam alana kadar yaklaşık 1 dakika çırpın. Sonra un ve yumurtaları güzelce çırpın. Ardından yumurtalı karışıma karabiberi, tuzu ve kırmızı biberi ilave edip yaklaşık 1 dakika daha karıştırın. Hazırladığınız harcın içerisine robotta çekmiş olduğunuz kabakları ekleyin ve tekrar karıştırın. Mücver harcınız hazır.

Isıttığınız tavaya zeytinyağını kızdırın. Ardından hazırlamış olduğunuz karışımı yemek kaşığı yardımıyla tavaya dökün. Çok fazla bekletmeden, yumuşaklığını kaybetmeyecek şekilde arkalı önlü pişirin.

SERVİS ÖNERİSİ: Mücverin üzerine sarımsaklı yoğurt ve dereotu ile ekleyerek servis yapabilirsiniz. Mücver harcı içine isterseniz soğan, maydanoz, peynir ve dereotu ekleyebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Mücverde bağlayıcı olarak kullanılan un ve yumurtanın kullanımı önemlidir. Un ve yumurtanın görevi, kızartma sırasında kabağın dağılmasını önlemektir. Bu üç malzemenin fazla olması nedeniyle farklı sonuçlar olabilir. Un fazla kullanılırsa daha hamurumsu bir yapısı olan mücverin yumurtanın fazla olması ile lastiğimsi olması kaçınılmazdır. Eğer kabak çok ise kızartma esasında dağılması mümkündür. Mücverin süngerimsi bir yapıya sahip olmasını istiyorsanız bazı tariflerde olduğu gibi kabartma tozu ekleyebilirsiniz.

Kabakların rendelendikten sonra suyunun iyice sıkılması ve kızartma için kullanacağınız tavanın yapışmaz olması daha iyi sonuçlar verecektir.

FIRINDA KABAK MÜCVER TARİFİ

Mücverin tavada kızartılarak yapılanından farklı olarak fırında mücveri, daha az yağlı olması nedeniyle tercih edilir. Fırında mücver, bir nevi sebzeli börek gibi düşünülebilir. Gerekli malzemeler ile fırında mücver tarifi şöyle;

GEREKLİ MALZEMELER

• 5 kabak

• 4 yumurta

• 5-6 adet taze soğan

• ½ demet dereotu

• ½ demet maydanoz

• ½ bardak zeytinyağı

• 1 bardak un

• 1 çay kaşığı kabartma tozu

• 100 gr beyaz peynir

• 1 fiske tuz

• 1 fiske pul biber

• 1 yemek kaşığı çörek otu

NASIL YAPILIR?

Ilk olarak kabakları soyup rendeleme ile başlıyoruz. Suları sıkılmış rendelenmiş kabakların üzerine taze soğan, dereotu, maydanozu ince ince kıyıyoruz. Peyniri de ezerek üzerine ekliyoruz. Sonra derin bir kap içine yumurtaları kırarak çırpıyoruz. Sonra bunun içine kabak, taze soğan, dereotu, maydanoz, zeytinyağı, un, kabartma tozu, beyaz peynir, tuz ve pul biberi içerisine ilave edin ve karıştırın. Fırına girebilecek tek bir kaba veya dört küçük kabak karışımı dökün. Üzerlerine çörek otu serpin. 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

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PATLICANLI MÜCVER TARİFİ

GEREKLİ MALZEMELER

3 adet Patlıcan

50-60 gram Beyaz peynir

2 adet Yumurta

5 adet Yeşil soğan

1 tutam Maydanoz

1 tutam Dereotu

3 çorba kaşığı Un

2 su bardağı Sıvıyağ

1 tatlı kaşığı Kuru nane

Tuz ve karabiber

NASIL YAPILIR?

Başlangıçta patlıcanları alacalı olarak soyarak ince ince dilimleyin ve çok küçük küpler şeklinde doğrayıp derin bir kabın içine alın. Patlıcanların üzerine yeşil soğanı ince halkalar şeklinde doğrayarak ekleyin. Bunların üstüne ise maydanoz ve dereotunu iyice kıyın. Bu karışım üzerine un ve yumurtayı kırarak ekleyin. Ve son olarak beyaz peyniri rendeleyin. Ve karabiber, tuz ve naneyi ekleyerek iyice karıştırın.

Isıtılan tavanın üzerine sıvıyağ ekleyip kızdırın. Sonra mücver harcından kaşık ile alarak kızgın yağa bırakın. Yanmaması için kontrol ederek iki tarafında pişmesini sağlayın. Mücverlerin fazla yağını alması için pişenleri kağıt havlu üzerine koyun.

Püf Noktası

Can alıcı noktası, patlıcanların acılığını gidermek için tuzlu suda bekletmek. Sudan çıkardığımız patlıcanların suyunu çıkararak acılığını giderin.

PARMESANLI MÜCVER TARİFİ

Klasik mücverden farklı bir şey denemek isteyenler parmesanlı mücver tarifi karşınızda. Bu tarif için gerekli malzemeler ile hem mücverin kalorisini düşürdük hem daha keyifli bir tat hazırladık.

Malzemeler

1 adet pırasa

2 adet havuç

Yarım demet dereotu

2 adet yeşil soğan

1 kutu mısır

Bir tutam karabiber

Bir tutam tuz

1 paket kabartma tozu

5 yemek kaşığı un

3 adet yumurta

1 su bardağı parmesan

NASIL YAPILIR?

Normal kabak mücver tarifinden pek farklı değil esasında. Aynı şekilde derin bir kapta tüm malzemeleri sırasıyla karıştırın. Karışımın üzerine 1 su bardağı parmesan peyniri rendeleyin. Karıştırmaya devam edin. Bir kaşık yardımıyla karışımdan alın ve kızgın yağda kızartmaya başlayın. Arkalı önlü olarak kızarttığınız mücverlerinizin fazla yağını kağıt havlu ile alabilirsiniz.

FARKLI MÜCVER TARİFLERİ

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