YURTHABER
  4. Müdür Yıldız’dan karne mesajı

Müdür Yıldız’dan karne mesajı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.01.2020 09:10 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yarıylı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yayımladığı mesajında; "Yoğun bir tempo içinde geçen yorucu bir dönemin ardından öğrencilerimiz 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerini alarak tatile girecekler.

Müdür Yıldız’dan karne mesajı

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yarıylı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yayımladığı mesajında; "Yoğun bir tempo içinde geçen yorucu bir dönemin ardından öğrencilerimiz 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerini alarak tatile girecekler. Öncelikle il genelinde bir eğitim-öğretim döneminin daha sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanmasında emek ve gayretleri olan tüm idareci ve öğretmenlerimize; eğitimi, bu şehrin en önemli ve birinci önceliği olarak görerek yürütmüş olduğumuz faaliyetlerde her zaman yanımızda olan Vali Ersin Yazıcı’ya şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
Müdür Yıldız mesajında öğrencilere de seslenerek, "Sevgili Öğrenciler, bir dönemin daha sonuna gelmenin mutluluğunu ve karne almanın heyecanını yaşadığınızı biliyor; karne heyecanınızı ben de sizinle paylaşıyorum.
Şunu unutmayınız ki karne, şahsiyetinizin, insani değerlerinizin ya da zekanızın bir göstergesi değildir; bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri bildirimidir. Karne; aynı zamanda zayıf ve güçlü yönlerinizi analiz etmeniz, varsa eksikliklerinizi fark etmeniz ve bu doğrultuda tedbirler almanız adına bir imkandır. Karneleriniz de ki notları bu şekilde değerlendireceğinize ve bu noktadan hareketle II. Kanaat döneminde çok daha güzel olana ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. BENGİ projesiyle sizlere kazandırmaya çalıştığımız ve en önemli hedefimiz olan okuma alışkanlığını yarıyıl tatilinde de aksatmadan devam ettirmeniz; kitaba ve okumaya zaman ayırmanız; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılarak tatili değerlendirmeniz; böylelikle II. Kanaat dönemine enerji ve umut dolu bir başlangıç yapmanız en büyük arzumuzdur" dedi.
Velilere de seslenen Müdür Yıldız, şu mesajı verdi:"Çocuklarımız, bizim hayattaki en değerli varlıklarımızdır. Evlatlarınızı çok sevdiğinizi, tüm imkanlarınızı onlar için seferber ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Çocuklarınızın başarılarının sadece karnelerindeki notların yer aldığı bölümden oluşmadığını; onların başarısının aynı zamanda davranış ve tutumlarının değerlendirildiği bölümden de oluştuğunu; çocuklarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi bir insan olmasının da önemli olduğunu unutmayınız. Biz çocuklarımızın her şeyden önce iyi bir evlat, iyi bir vatandaş; nihayetinde de iyi bir insan olmasını arzuluyor; bunu en az akademik başarıları kadar önemsiyoruz. O nedenle çocuklarımızın karne notları nasıl olursa olsun ne olur yanında olmaya devam ediniz. Çünkü sizler; onların hep arkalarında olduğuna inandıkları, güvenle yaslanabildikleri yıkılmaz duvarlarısınız" dedi.
Müdür Yıldız son olarak öğretmenlere verdiği mesajda, "Kıymetli Öğretmen Arkadaşlarım; yarınlarımızın teminatı öğrencilerimiz için eğitim-öğretim dönemi boyunca göstermiş olduğunuz üstün gayret ve çabalarınız nedeniyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mesuliyet duygusu, azim ve kararlılık ve iyi fikirlerin doğuşuna kaynaklık eden heyecanımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları; bilgili ve kültürlü olmalarının yanı sıra bizi biz yapan değerlerimizle mücehhez olarak yetişmeleri için eğitim ortamlarımızın niteliğini artırarak sizlerle birlikte her geçen gün daha iyiye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Sizlerin, bu hedefte hep yanımızda olacağınız inancıyla Tüm eğitim camiamızın sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir tatil geçirmesini diliyor, saygılar sunuyorum" şeklinde sözlerini noktaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Kan bağışçılarına madalyaları verildiKan bağışçılarına madalyaları verildi
Hem oku hem seyahat etHem oku hem seyahat et
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:23
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:39

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Buse Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
100.Yıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.