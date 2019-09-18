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Müge Anlı 38 yıllık acıyı böyle dindirdi!

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

3 aylık bebekken annesi tarafından terk edilen 38 yaşındaki Aysel Tekintongaç, canlı yayında annesinin fotoğrafını ilk kez gördü. O sırada stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

İzmir Buca'da yaşayan Aysel Tekintongaç, kendisini 3 aylık bebekken terk eden annesi Fahriye Hanımı bulmak için Müge Anlı'nın programına gelmişti.

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"SANA HAYATININ EN GÜZEL HEDİYESİNİ VERECEĞİM"

Programın sunucusu Müge Anlı, canlı yayında "Sana bugün hayatının en güzel hediyelerinden birini vereceğim" dedi ve Aysel Hanım'ın hayatı boyunca hiç görmediği annesinin fotoğrafını verdi. Annesinin fotoğrafını ilk kez gören ve gözyaşlarına boğulan Aysel Tekintongaç, Anlı ve stüdyodakileri duygulandırdı.

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TEK TEK TELEFONLA ARADILAR

Topal Mehmet diye biriyle evli olan annesinin fotoğrafını Aysel Tekintongaç'a canlı yayında veren Müge Anlı ve ekibi, Cunda Adası'nda tek tek telefonla Topal Mehmet adında birilerini aradıklarını söyleyerek ekibine teşekkür etti.

Müge Anlı'da canlı yayında şok itiraf: Öldürüp attık...Müge Anlı'da canlı yayında şok itiraf: Öldürüp attık...
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