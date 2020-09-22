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Müge Anlı, Aleyna Çakır dosyasını kapattı mı? Twitter'dan Müge Anlı'ya "susma" tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Uzun zamandır Tatlı Sert programında Aleyna Çakır olayının sır perdesini aralamak için çalışan Müge Anlı bugünkü programda farklı konular işledi. Aleyna Çakır'ın şüpheli intiharının ardından erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un annesinin de intihar etmesi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Müge Anlı'nın bugünkü programında Aleyna Çakır olayına değinmemesi tepkilere neden oldu.

Müge Anlı, Aleyna Çakır dosyasını kapattı mı? Twitter'dan Müge Anlı'ya "susma" tepkisi!

Müge Anlı'nın hazırlayıp sunduğu Tatlı Sert programında son günlerde ülkeyi ayağa kaldıran Aleyna Çakır olayı işleniyordu. Aleyna Çakır ismiyle tanınan Sema Esen'in şüpheli intiharını araştıran Müge Anlı, bugünkü programında farklı olayları ele aldı. Müge Anlı'nın canlı yayınını ve Aleyna Çakır olayındaki son gelişmeleri takip eden Twitter kullanıcıları, söz konusu olayın ele alınmamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

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MÜGE ANLI, ALEYNA ÇAKIR DOSYASINI KAPATTI MI?

Ankara'nın Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan ve Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen bir süre önce kendini asmış bir şekilde bulunmuş ve intihar ettiği söylenmişti. Kızlarının ölümünü şüpheli bulan ailesi, Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'u hedef göstererek Müge Anlı'dan destek istemişti. Müge Anlı'nın programında uzun bir süre işlenen konunun seyri, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un da intihar etmesiyle değişmişti. 21 Eylül Pazartesi günü Tatlı Sert programında son olarak Aleyna Çakır olayı araştırılmıştı.

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Müge Anlı bugünkü programında farklı konulara değinince, Aleyna Çakır'ın sır dolu intiharındaki gelişmeleri merak eden Twitter kullanıcıları tepki göstermeye başladı. Aleyna Çakır dosyası kapatıldı mı sorusunu soran kullanıcılar, Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibinden cevap bekliyor. Aleyna Çakır dosyası kapatıldı mı sorusuna henüz Müge Anlı ve ekibinden resmi bir cevap gelmedi.

İşte Müge Anlı'ya #susma ve #AynaÇakır etiketleri ile seslenen bazı Twitter kullanıcılarının o tepkileri...

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı

aleyna çakır dosyası kapatıldı mı


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