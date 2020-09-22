Müge Anlı, Aleyna Çakır dosyasını kapattı mı? Twitter'dan Müge Anlı'ya "susma" tepkisi!

Müge Anlı'nın hazırlayıp sunduğu Tatlı Sert programında son günlerde ülkeyi ayağa kaldıran Aleyna Çakır olayı işleniyordu. Aleyna Çakır ismiyle tanınan Sema Esen'in şüpheli intiharını araştıran Müge Anlı, bugünkü programında farklı olayları ele aldı. Müge Anlı'nın canlı yayınını ve Aleyna Çakır olayındaki son gelişmeleri takip eden Twitter kullanıcıları, söz konusu olayın ele alınmamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

MÜGE ANLI, ALEYNA ÇAKIR DOSYASINI KAPATTI MI?

Ankara'nın Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan ve Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen bir süre önce kendini asmış bir şekilde bulunmuş ve intihar ettiği söylenmişti. Kızlarının ölümünü şüpheli bulan ailesi, Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'u hedef göstererek Müge Anlı'dan destek istemişti. Müge Anlı'nın programında uzun bir süre işlenen konunun seyri, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un da intihar etmesiyle değişmişti. 21 Eylül Pazartesi günü Tatlı Sert programında son olarak Aleyna Çakır olayı araştırılmıştı.

Müge Anlı bugünkü programında farklı konulara değinince, Aleyna Çakır'ın sır dolu intiharındaki gelişmeleri merak eden Twitter kullanıcıları tepki göstermeye başladı. Aleyna Çakır dosyası kapatıldı mı sorusunu soran kullanıcılar, Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibinden cevap bekliyor. Aleyna Çakır dosyası kapatıldı mı sorusuna henüz Müge Anlı ve ekibinden resmi bir cevap gelmedi.