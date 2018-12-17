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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Haydar Sırça kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
GÜNDEM  | 17.12.2018 13:02 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın işaret ettiği Haydar Sırça ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ve Sırça, kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı. Gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında resmen duyurdu.

İzmir’de 8 Ağustos’ta esrarengiz bir şekilde kaybolan 42 yaşındaki Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp iki kadınla ilgili gelişmeyi Müge Anlı duyurdu.

Anlı; “Nursel Doğan, en son sevgilisi Haydar Sırça ile görüştükten sonra kaybolmuştu. Haydar Sırça, o günle ilgili çelişkili ifadeler veriyordu. Verdiği bu ifadeler doğrultusunda, 'kuvvetli cinayet' şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi.

Müge Anlı, zanlı Haydar Sırça’yı programında konuk etmiş, birçok çelişkili ifadesini ortaya çıkarmıştı. İki genç kadının kaybıyla ilgili olarak Haydar Sırça’yı işaret etmişti. (İHA)

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