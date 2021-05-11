Müge Anlı canlı yayında kardeşini tanıttı! Görenler gözlerine inanamadı

Müge Anlı yıllardır sunuculuğunu yaptığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında izleyicilere bir sürpriz yaptı. Müge Anlı, stüdyoya erkek kardeşiyle geldi. Müge Anlı'nın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı.

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstleniyor.

MÜGE ANLI: "ONUN ADINI BEN KOYDUM"

Müge Anlı, Mert Efe Anlı hakkında geçtiğimiz aylarda şu açıklamayı yapmıştı: "Onun adını ben koydum, bütün hastanede ‘bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum."





