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Müge Anlı ilk bölüm ne zaman yayınlandı, kaç yılında başladı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 3000. program kutlaması

19.12.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ilk bölümünün ne zaman yayınlandığı 19 Aralık 2022 Pazartesi günü 3 bininci canlı yayın sebebiyle merak konusu oldu. Ünlü gazetecinin yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu. Seyirciler balonlarla stüdyoda yerini aldı. 3 bininci program sebebiyle çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmaya başladı. Peki, Müge Anlı programı ne zaman başladı? Müge Anlı ile Tatlı Sert kaç yılında başladı? İşte ayrıntılar...

Müge Anlı ilk bölüm ne zaman yayınlandı, kaç yılında başladı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 3000. program kutlaması

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 3 bininci canlı yayını sonrası bugün (19 Aralık 2022 Pazartesi) birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Program ekibi, Müge Anlı'ya sürpriz yaptı. Müge Anlı 2008 yılından bu yana hafta içi her gün ATV'de ekrana geliyor. İşte programa ilişkin merak edilenler...

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MÜGE ANLI CANLI YAYINI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ilk canlı yayını 18 Ağustos 2008'de ATV'de ekrana geldi.

Müge Anlı bu programdan önce magazin gazeteciliği yapıyordu.

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Müge Anlı bir dönem Şenay Düdek ile birlikte yaptığı "Dobra Dobra" programıyla adından söz ettirmişti.

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MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Müge Anlı Türk televizyon sunucusu ve gazetecisidir. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğan Anlı'nın babası İhsan Anlı'dır.

Müge Anlı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşanan Müge Anlı'nın bu evlilikten 1 kızı oldu. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le Fox Tv'de Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti. Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programı sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır. Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı Atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda ise, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlidir.

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