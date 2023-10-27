Müge Anlı'da itiraf etti! Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde sakladı... O baba gözaltına alındı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün aynı saatte izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunumu ile ekrana gelen programda yine şoke eden olaylar gündeme geldi.

Konya’da yaşayan 12 yaşındaki C.A. ve 14 yaşındaki S. A. kardeşler, 13 Ekim Cuma günü ortadan kayboldu. Çocuklarından günlerdir haber alamayan endişeli anne K. D., çocuklarını bulmak için Müge Anlı’dan yardım istedi.

Çocuklarının kaybından eski eşi B. A. ile boşanma aşamasındaki eşi Y. D.’yi sorumlu tutan anne K. D., günlerdir hiçbir hayat belirtisi göstermeyen çocuklarını sağ bulamayacağını düşünüyordu. Anlı, çocukların öz babası olan ve Niğde Bor’da yaşayan eski eş B. A’yı canlı yayına aldı.

Baba B. A’nın rahat tavırlarına ve çelişkili açıklamalarına dikkat çeken Anlı, çocukların babaları B. A. tarafından kaçırıldığını söyleyen bir ihbarcıyı ulaştı.

"VELAYETLERİNİ ALIRSAM ÇOCUKLARI VERİRİM"

Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde sakladığı iddia edilen baba B. A., Müge Anlı’nın ısrarlı soruları karşısında itirafta bulundu. B. A., Müge Anlı'ya “Madem sen ve emniyet müdürü bu kadar endişeli anlatayım. Bu kadın çocuklara bakmıyordu. Kızım S.A. da beni aradı. Kızım Sude ve oğlum C. A., yürüyerek Aksaray’ın çıkışına kadar gelmişler. Çocuklar şu anda, Afyonkarahisar’dalar. Velayetlerini alırsam çocukları veririm” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Baba B. A.’nın canlı yayındaki itirafı sonrası Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. B. A., canlı yayın sırasında gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Anne K. D. ve yakınları, çocukların sağ olduğunu duyunca derin bir nefes aldı.







