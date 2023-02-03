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Müge Anlı canlı yayınında sinir krizi geçirten olay! Hayati risk taşıyan küçük kız için vakit daralıyor: İlacını almazsa ölecek!

03.02.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Fatma Hanım, 15 yaşındaki böbrek hastası kızı Medine'nin kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Kızından 19 gündür haber alamayan acılı anne, kızının ilaçlarını almadığı takdirde öleceğini ifade etti. Müge Anlı canlı yayında Medine'yi kaçıran kişiye çağrıda bulundu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran olay...

Müge Anlı canlı yayınında sinir krizi geçirten olay! Hayati risk taşıyan küçük kız için vakit daralıyor: İlacını almazsa ölecek!

Müge Anlı, canlı yayında 19 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki böbrek hastası kızı Medine'yi arayan Fatma Hanım'ın yaşadığı mağduriyeti aktardı. Müge Anlı, "Fatma Hanım sizin kızınızı Arda isimli bir çocuğun kaçırdığını öğreniyorsunuz. Onun dedesi Cafer Bey telefon hattımızda" diyerek yaşlı adamı canlı yayına bağladı. Müge Anlı, açıklamasında "Aile çok sıkıntılı. Çünkü kızlarının yaşı küçük. Onu da bir kenara koyuyorum. Kızda bir rahatsızlık var ve tedavi olması gerekiyor. Böbreğini kaybetme riski taşıyor. İlaçlarını kullanmadığı için kızlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyalar" ifadelerine yer vererek Cafer Bey'e söz verdi.

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Cafer Bey, "Çocuğun yaşı ufak olduğu için baştan kabul etmedim. Ben köyde oturan bir dedeyim. Çocuklar benden ayrılalı 2-3 sene oldu." dedi.

MÜGE ANLI "HAYATİ TEHLİKESİ VAR!" DİYEREK ÇAĞRIDA BULUNDU: "ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN YARDIMCI OLALIM"

Müge Anlı, yaşlı adamın sözleri üzerine konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın Cafer Bey! Ben kızın küçüklüğünü konuşmuyorum. O zaten bir gerçek. Benim endişelendiğim konu; çocuğun hayati tehlikesi. Siz buna pek inanmamışsınız galiba ama.

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BÖBREĞİNİ KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA!

Ben size Müge Anlı olarak söylüyorum: 'Rica ediyorum çocuğu ortaya çıkartın' Gerekeni yapalım. Olan olmuş. Çocuk böbreğini kaybetme riskiyle karşı karşıya."

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"BU ÇOCUK ÖLÜRSE SORUMLUSU SENSİN!"

Medine'nin kardeşi gözyaşları içinde Cafer Bey'e seslendi:

"Dede yerini biliyor. Doğru konuşsun. Düzgün konuşsun. Kardeşimin sağlığı yerinde değil. Yalan konuşma burada. Ben sana yalvardım. Bu çocuk ölürse sorumlusu sensin"

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Acılı anne açıklamasında "Düğün yapıp da öyle karşıma çıkaracaklarmış çocuğumu karşıma. Bu çocuğun evlilikle alakası yok. Kızımı teslim etsinler" dedi.

Müge Anlı çocuğu Cafer Bey'in oğlu ve torununa seslenerek kızın hayatını kaybetmesi halinde bu durumdan sorumlu olacaklarını söyledi. Müge Anlı "Kızı hemen karakola teslim edin" dedi.

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